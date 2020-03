El Gobierno nacional suspendió las clases en todo el país y cierran las fronteras por el coronavirus

Lunes 16 de marzo de 2020 | 06:00hs.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la suspensión de las clases por quince días para minimizar la circulación del coronavirus. Lo hizo luego de encabezar una reunión en la quinta de Olivos donde participaron funcionarios del gabinete, dirigentes de la oposición y especialistas sanitarios





El jefe de Estado decidió suspender las clases para jardines, primarias y secundarias. “La idea es poder hacer algo para evitar la circulación”, explicó, al tiempo que afirmó que “el riesgo de contagio (en los menores) no es importante”.





En referencia al motivo por el que decidió suspender las clases, afirmó que el virus “no se ha dado como un factor de riesgo para los menores ni hay casos trascendentales, pero muchas veces son portadores y terminan contagiando a los adultos”.





Además, el mandatario dijo que, a pesar de que no se dicten clases, “las escuelas estarán abiertas”, ya que “muchas de ellas cumplen con otras funciones como las relacionadas con la alimentación”. “Lo que está claro es que los chicos no van a tener clases en esos días”, dijo.





Fernández aseguró que durante la tarde analizaron al detalle las medidas a tomar y que llegaron a la conclusión de que tienen que ser “drásticas” para que “se ataque en conjunto” y se pueda “impedir la proliferación del virus”.





En ese sentido, explicó que “por las fronteras terrestres vienen turistas que estuvieron en las zonas que nosotros consideramos de riesgo” y que por eso se tomó la decisión de que “nadie pueda ingresar a la Argentina, salvo los argentinos nativos y los residentes”.





Otras de las decisiones que tomó el gobierno es la de disponer la licencia de aquellas personas que tengan más de 65 años, quienes forman parte de los grupos de riesgo. “Les pedimos que se queden en sus casas tranquilos”, indicó.





Actividades sociales





En lo que respecta a las actividades sociales y de entretenimiento, Fernández dijo que “no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos deportivos y musicales”. Tampoco habrá teatros y cine. “Se suspenderá todo aquello que signe un nucleamiento de gente, tratando de evitar que en la multitud se disemine el virus”, explicó.





Por otro lado, adelantó que hoy se reunirá el gabinete económico y social. Allí, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, anunciarán más medidas para restringir el tránsito en área metropolitana. Si bien señaló que el Amba es “el ámbito que concentra el mayor nivel de infectados” y destacó que hay que “hacer el esfuerzo de minimizar el tránsito”, no adelantó medidas concretas con respecto al transporte público.





“Severos con los que no acepten la cuarentena” El presidente Alberto Fernández volvió a hablar sobre la importancia de hacer cuarentena si se vuelve de algún país de riesgo por la pandemia de coronavirus y sobre las consecuencia de no respetar la medida. En ese sentido fue terminante sobre el hombre que se salteó el aislamiento y golpeó a un guardia se seguridad de un edificio, por lo que advirtió que quiere encerrarlo “personalmente”.

Al respecto, agregó que “no se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en el que ponen a la gente”.

Por eso, indicó: “Tenemos que luchar contra esas cosas, ser muy severos con los que no aceptan la cuarentena”.

No obstante, también apuntó que se debe combatir “la psicosis, que es muy humano que nos toque”.

Lanzarán un plan de obras para contrarrestar daño económico

El gobierno buscará palear la crisis con un proyecto de obras intensivo en todo el país. A cargo de la tarea estará el ministro de Obras Públicas, Gabriel katopodis. Serán, en principio, seis meses a todo vapor haciendo pequeñas obras que generen gran cantidad de empleos.





La idea es comenzar con 20 mil millones de pesos concentrados en 100 municipios en todo el país. El ministro llamará a los intendentes del conurbano bonaerense y del resto del territorio nacional para comenzar a trabajar de inmediato.







El sector tiene también la ventaja de que no necesita de ningún elemento importado. Así, no resultará en salida de divisas y dará trabajo a empresas locales. De hecho la idea es que las hagan las mismas pequeñas y medianas empresas de las regiones en las que se realicen los trabajos.







