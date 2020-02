El gobierno nacional limitó designaciones y contrataciones por el término de seis meses

Numerosas dependencias en la espera

En Misiones funcionan numerosas dependencias o delegaciones nacionales. En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ya se habló de reemplazante del ex delegado Julián Seniuk, quien asumió y terminó gestión durante la era de Cambiemos. La ex diputada nacional Silvia Risko salió a confirmar a los medios de Misiones que ocuparía ese cargo, aunque no se conoce de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación que hasta ahora diariamente venía dando a conocer las designaciones. En Puerto Iguazú, el delegado de Anses fue despedido ayer, cuando en lugares como Oberá se había retirado mucho antes. Quedan, además, otras dependencias desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti),el Inta y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) hasta el Enacom, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, el Senasa y la Afip. Se suman Registro Nacional de Armas, Puertos, entre otras numerosas dependencias.