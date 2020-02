El gobierno nacional decidió reestructurar los bonos AF20

El ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, al tiempo que aclaró que las "personas humanas" con tenencias inferiores a un valor nominal de u$s20.000 al 20 de diciembre de 2019 no se les postergarán los vencimientos de capital.

"La lógica que subyace a esta decisión es sencilla: quien trató al AF20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares, mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos", destacó la cartera económica en un comunicado.





De acuerdo a la información oficial, se dispondrá de opciones a fines de utilizar este instrumento en futuras suscripciones de títulos en pesos.





"Esta postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos", destacó Economía. Agregó que: "las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros".