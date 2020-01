El gobierno llevará a la Justicia irregularidades en obra pública

Martes 14 de enero de 2020

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que la gestión de su antecesor Guillermo Dietrich creó “una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador” y adelantó que “llevará a la Justicia” las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante el pasado gobierno.“Iremos a la Justicia y haremos las denuncias del caso donde encontremos situaciones que tienen que ser judicializadas”, subrayó el ministro durante una entrevista por AM 750.Según Katopodis, la gestión de Guillermo Dietrich “creó una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador”.“(El gobierno anterior operó) con mucha negligencia, permanente conflicto de intereses y poca transparencia”, subrayó.Además, indicó que no hay “ninguna justificación” para el nombramiento de 85 gerentes en cuatro años y remarcó que la situación de Vialidad es “grave”.“Se pasaron de marketing y grandes anuncios de megaproyectos que después no se concretaban”, expresó.“Ellos, que vinieron con la bandera de la eficiencia y que nos venían a explicar cómo teníamos que hacer las cosas, fueron muy malos gobernando y gestionando”, concluyó.