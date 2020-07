El Gobierno iniciará negociaciones con el FMI y extendería el diálogo con bonistas

Jueves 30 de julio de 2020 | 22:23hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó este jueves que iniciará negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y admitió que se extenderá el plazo de negociación con acreedores privados por la reestructuración de la deuda."Más allá de lo que pase, vamos a iniciar negociaciones con el FMI para alcanzar un nuevo programa que ayude al país a recuperar la estabilidad macroeconómica", declaró el funcionario en una videoconferencia organizada por el Atlantic Council y titulada "Qué hay detrás del plazo de la deuda argentina", en la que participaron inversores y empresarios de Estados Unidos.También sostuvo que el nuevo programa con el Fondo deberá darle al Gobierno el espacio suficiente para el diseño de políticas, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por ese motivo, subrayó que trabajarán para la firma de un documento diferente al último acordado.Con respecto a la oferta final presentada ante los acreedores externos, Guzmán reiteró que representa el "máximo esfuerzo" que puede hacer la Argentina. Además, recordó que el país "no va a sostener una promesa que no pueda cumplir".Por otra parte, confirmó que el Gobierno analiza extender el plazo del canje que vence el 4 de agosto, al señalar que "la idea de tener más tiempo siempre estuvo, pero no se pudo por un tema legal"."Estamos analizándolo y tomaremos una decisión en los próximos días", expresó el ministro. De esta forma, admitió que la postergación en las negociación podría extenderse hasta fines de agosto.Más tarde, el funcionario señaló: "Vemos la posibilidad de innovaciones, mejoras, pero no es algo que podamos decirlo ni nosotros ni los acreedores, y por eso, un mayor plazo es importante, porque tener un acuerdo pronto sería mejor, pero más importante será que sea sustentable".Por ese motivo, insistió en que que si los bonistas no aceptan la propuesta "se seguirá trabajando en restaurar la sostenibilidad de la deuda".Finalmente, dijo que tras la emergencia de la pandemia el objetivo del Gobierno será "recuperar el equilibrio, aunque sin que ello implique mayor ajuste". Respecto de la política monetaria, sostuvo que se apuntará a que el Banco Central deje de financiar al Tesoro con emisión.