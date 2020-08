El gobierno estableció que no habrá cambios en los ingresos a Misiones

Martes 11 de agosto de 2020

En cuanto a los cambios en el horario, según comentaron las autoridades del puesto, no hubo directivas por parte del Ministerio de Gobierno ni de la Jefatura sobre ese tema y que hay guardia 24 horas con barrera sanitaria.





Andresito: caso 51 es tratado con plasma El Hospital Samic de Eldorado emitió un nuevo parte médico de la paciente de 60 años de la localidad de Andresito que se encuentra internada en ese hospital luego de dar positivo para Covid-19. La mujer está estable, evoluciona favorablemente en tanto es asistida con "oxigenoterapia por cánula y tratada con plasma de convaleciente". “Cursa segundo día de internación. Afebril, normotensa, hemodinamicamente estable”, indica el parte de prensa y destaca que la mujer se encuentra aislada en el pabellón clínica destinado para paciente con Covid-19. El nuevo caso positivo de coronavirus fue confirmado en la tarde del domingo por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.





Sin nuevos contagios en la provincia y un remisero aislado en Puerto Iguazú

Luego de que la Subsecretaría de Salud anunciara el domingo que habría restricción horaria para ingresar a Misiones y la exigencia del test Covid-19 negativo antes de emprender viaje y llegar al límite provincial, el gobierno de Misiones estableció que no habrá cambios en los accesos ubicados en el Arco, por ruta 12, ni en el puesto Centinela, por ruta 14.El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó ayer a El Territorio que la barrera sanitaria en los ingresos a la provincia se mantienen tal cual se viene manejando desde el 30 de junio.“Las personas que quieran ingresar a Misiones deben tener domicilio en la provincia, presentar el permiso de la Policía de Misiones aprobado y el resultado de PCR negativo para Covid-19 realizado 48 horas antes como máximo; no hay cambios”, resaltó el mandatario provincial.La palabra de Herrera Ahuad pone punto final a las especulaciones e incertidumbre sobre el endurecimiento de las restricciones en el ingreso que circularon el domingo y ayer, cuya información se desprendió de los propios funcionarios de la cartera sanitaria. Fue el subsecretario de Salud Pública, Héctor Proeza, quien anunció el domingo que a partir del lunes comenzaría a regir cambios en el control del límite interprovincial con Corrientes, puesto Centinela de San José y el Arco de Posadas.Además, Proeza había manifestado que tampoco se iban a realizar test privados en los límites de la provincia (realizados por los laboratorios del Cebac y con costo para la persona que quiere ingresar a la provincia). “Nosotros no vamos a permitir más que se hagan el test acá, porque se sobreentiende que si se testean están autorizados a ingresar y si dan positivo es muy complejo pedirles que se vayan. Igualmente, hemos tenido casos que debimos impedir que ingresen (...) se quiere evitar que deambulen en la provincia sin saber si son positivos o negativos. El viaje de regreso debe ser sabiendo que todos los miembros que retornan son negativos Covid-19”, había asegurado el funcionario a este medio.El Territorio se acercó ayer hasta el puesto de Centinela, en San José, y constató que tal como lo anunció Herrera Ahuad, no hay cambios y el Cebac sigue realizando los test a las personas que llegan a Misiones sin el certificado negativo y que pretenden ingresar. El resultado se espera en los ingresos.Tampoco hay indicaciones o directivas de restringir el horario de ingreso a la provincia.Por su parte, desde el Cebac se comunicaron con este medio para informar que no recibieron indicaciones o iniciativas para interrumpir la actividad de los hisopados en el límite interprovincial.El Ministerio de Salud de Misiones emitió ayer por la tarde el habitual parte epidemiológico, a través del cual confirmó que la provincia no registra nuevos casos de coronavirus y el total de infectados se mantiene en 51. La única internada es la paciente de 60 años de la localidad de Comandante Andresito, que se encuentra aislada en el Hospital Samic de Eldorado y que fue trasladada porque presentaba un cuadro de deshidratación.Son personas con el virus activo en la provincia. Desde que llegó la pandemia a la tierra colorada el 27 de marzo, 46 de los 51 casos registrados se recuperaron y otros tres fallecieron. El boletín detalla además que actualmente hay 1.419 personas en aislamiento domiciliario, y otras 10.885 ya culminaron este período.Un hombre que se desempeña como remisero en Puerto Iguazú está cumpliendo aislamiento luego de que se realizara un hisopado para confirmar o descartar si tiene Covid-19.El hombre había ingresado el sábado a Misiones, desde La Matanza, Buenos Aires. Es del barrio Riveras del Paraná y se encuentra estable, sin síntomas.Según trascendió, al remisero le habían notiticado que su examen arrojó positivo, en tanto desde el Ministerio de Salud Pública señalaron que arrojó “no concluyente” y será sometido a otra muestra.El trabajador del volante ya estuvo aislado por sospecha de Covid-19, por haber sido contacto estrecho de una persona que resultó positivo para la enfermedad en Iguazú. Se trata de la mujer que fue intervenida quirúrgicamente en Buenos Aires. En esa oportunidad cumplió catorce días de aislamiento en el santuario Santa María del Iguazú.Asimismo, Comandante Andresito notificó en las últimas semanas cuatro positivos Covid-19.Por este motivo el Comité de Crisis extendió diez días más las restricciones. Los vecinos asustados ante la situación, identificaron ayer que una señora pasó por un cruce clandestino y llamaron a la ambulancia del hospital para trasladarla y aislarla.El paraje Integración en la localidad de Comandante Andresito limita con la localidad brasileña de Planalto, que hoy tiene 257 casos de Covid-19 confirmados.