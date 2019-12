El Gobierno dará bonos de $5000 para jubilados de ingresos mínimos y $2000 para beneficiarios de AUH

Martes 17 de diciembre de 2019 | 08:00hs.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un adicional de 5 mil pesos en diciembre y otro de una cifra similar en el mes de enero. También anticipó que los beneficiarios de la AUH recibirán una suma extra de 2.000 pesos en diciembre.







#PoneTLFNoticias Los anuncios de Alberto Fernández para jubilados: bono de $5.000 y remedios gratis para quienes cobran la mínima pic.twitter.com/ovbr9PJaMu — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre. Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, sostuvo Alberto Fernández durante una entrevista con Telefé.







Y precisó que empezará “por Concordia, Entre Ríos, que es la ciudad que más pobreza tiene. Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”.







“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó Fernández.







El Presidente se refirió a la situación de las pymes. “Están en una situación muy crítica. Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, sostuvo.





#PoneTLFNoticias Los anuncios de Alberto Fernández: moratoria para PYMES endeudas y seis meses de gracia pic.twitter.com/BOboQ1A3gy — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

Con respecto a las retenciones, Fernández señaló que “estamos pidiendo que se nos de la facultad de aumentar tres puntos. Pero yo hice un compromiso en campaña que era que vamos a tomar las decisiones en conjunto. no las voy a imponer. Aspiro a que los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social donde podemos discutir todo. La gente del campo es muy importante y espero que puedan estar en esa mesa”.





#PoneTLFNoticias Alberto Fernández y un mensaje para el campo: "Las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos son actualizarlas. La gente del campo es muy importante y la gente del campo tiene que estar en la mesa de discusión" pic.twitter.com/Qnj1Vjg51q — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

Y agregó: "Aspiro a que los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social donde podemos discutir todo. La gente del campo es muy importante y espero que puedan estar en esa mesa. Lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina”.







Todo esto estará dentro del proyecto de ley denominado Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que ingresará mañana a la Cámara de Diputados, será tratado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves.





Aquí entrará también el impuesto a las compras en el exterior, que será del 30%, según adelantó el propio Santiago Cafiero el domingo.