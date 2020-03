El Gobierno convocó a personal retirado de las Fuerzas de Seguridad para colaborar

Jueves 26 de marzo de 2020 | 09:00hs.





La normativa, firmada este domingo, busca a personal jerárquico superior que tenga un legajo "impecable", es decir, sin denuncias. Otro requisito es que tengan hasta 60 años, para que no sean parte del grupo de riesgo del Covid-19.





Para el Ministerio, se trata de un aporte vital debido a que ya están formados y pueden portar armas: es decir que pueden empezar a trabajar de inmediato junto a Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal.



El decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que ordenó el "aislamiento social, preventivo y obligatorio” encomendó al Ministerio de Seguridad "disponer controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".





Además, la cartera que conduce Frederic deberá disponer "la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el mencionado decreto y proceder a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus".



Estas tareas "requieren del empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal que revista en actividad". Es decir que los efectivos no son suficientes para cumplir la normativa dictada para mitigar la propagación de la pandemia en la Argentina.



En los últimos días, Frederic no descartó el estado de sitio, mostró malestar frente al incumplimiento de la cuarentena y aseguró que el Gobierno limitará más accesos al área metropolitana.



Hasta las tres de la tarde de este miércoles, las fuerzas federales notificaron a 41.948 personas por algún tipo de incumplimiento; detuvieron a 962; controlaron 23915 vehículos y secuestraron 113.



Las personas que se postulen no podrán:

- Superar los 60 años de edad;



- Haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro;



- Haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en tramite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro;



- Encontrarse comprendidos en alguno de los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad sanitaria nacional.

A través de la resolución 2020-51, firmada por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, se convocó a colaborar en las tareas de prevención contra el coronavirus a agentes de rangos superiores retirados de las cuatro fuerzas federales de seguridad.