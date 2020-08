El gobierno congeló las tarifas de internet, telefonía y TV paga - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

A través de una serie de tuits del presidente Alberto Fernández, el gobierno anunció ayer que congelará hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales.“De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, señaló el presidente.El mandatario también destacó que se procederá a congelar las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga hasta el 31 de diciembre. “Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, declaró.Además, el presidente explicó que la medida apunta a recuperar herramientas regulatorias “que el gobierno anterior quitó al Estado”. “El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, agregó.También indicó que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación “son derechos básicos que debemos preservar” y que por esta razón se instruyó para que de aquí en adelante “haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.El texto del DNU establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios.La autoridad de aplicación (en referencia al Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones) “garantizará su efectiva disponibilidad.”En relación con las tarifas de estos servicios, el decreto dispone que los licenciatarios “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.Asimismo, el DNU establece expresamente que los precios de estos “servicios públicos esenciales y estratégicos”, así como también “de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público”, serán regulados por el Enacom.“La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad,” agrega el texto en ese sentido.En otro artículo del DNU que modifica la ley de las TIC se “incorpora como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades”. Los precios de estos servicios “serán regulados por la autoridad de aplicación”, que además “establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.”Por otra parte, el presidente anticipó ayer que en los próximos días junto al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, realizará importantes anuncios en materia de seguridad. “Vamos a dar batalla contra la inseguridad, no queremos hacernos los distraídos”, dijo al anunciar obras de infraestructura para los partidos bonaerenses de San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas, por una inversión de casi 2.600 millones de pesos.“En los próximos días vamos a estar anunciado con Axel una serie de medidas para garantizarle a todos los bonaerenses la seguridad que necesitan. Porque además los usuarios del trasporte público son los que más se exponen a la inseguridad y no queremos hacernos los distraídos”, explicó.