El gobierno confirmó una suba salarial por decreto a privados

Camioneros presiona por un 35%

Esta semana la Federación de Camioneros anunció que había llegado a un acuerdo por un bono de 20 mil pesos para los trabajadores, que aún no fue reconocido por la cámara Fadeeac, la cámara que nuclea a a las entidades empresarias del autotransporte, Y no contento con ese acuerdo, el sindicato pidió un aumento salarial semestral del 35%, cuando falta más de un mes para que venza la paritaria del sector.

“En el marco de la reapertura de #Paritarias 2020 y teniendo en cuenta la realidad inflacionaria del país, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros solicitó un incremento del 35% para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario”, informó en Twitter la organización gremial.