El Gobierno amplió criterios para créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos

Martes 7 de julio de 2020 | 11:25hs.

La AFIP flexibilizó uno de los filtros para que los monotributistas y autónomos accedan a préstamos a tasa 0%. Desde ahora podrá tomar como referencia la facturación hasta junio para determinar si un solicitante puede cobrar el beneficio.Según comunicó este lunes la AFIP, que es el organismo en que los solicitantes deben iniciar su trámite para el crédito subsidiado de hasta $150.000, comenzará a aplicar un esquema de evaluación "secuencial" para evaluar la facturación de los monotributistas y autónomos.Hasta hoy, el fisco tomaba en cuenta el nivel de facturación registrado entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Si ese nivel de ingresos se ubica por debajo del promedio mensual de ingreso bruto de su categoría (por ejemplo, $21.743 para la categoría B), quedaba automáticamente habilitado.En lo sucesivo, agregará otros períodos de facturación para completar ese criterio. Si en la evaluación de entre el 12 de marzo y 12 de abril el monotributista no cumpliera con esa exigencia de facturación, AFIP pasará a considerar los ingresos del mes de abril completo.Si al tomar en cuenta ese mes tampoco ese monotributista cumpliera el requisito de facturación, el fisco evaluará mayo completo y, en caso de ser necesario, junio completo. Si en alguno de esos meses alcanza el criterio mínimo de ingresos, ese contribuyente tendrá luz verde para el crédito a tasa 0%.Para los autónomos la variación de ingresos debe ser hasta un 5% superior al comparar su facturación de entre el 19 de marzo y 20 de abril. Si en ese período el trabajador autónomo no cumpliera el criterio, AFIP también pasará a contemplar abril, mayo o junio completos.Por último, el organismo tributario aclaró que "las modificaciones en los requisitos también contemplan el período que se tiene en cuenta para determinar si los monotributistas tienen ingresos por un trabajo en relación de dependencia".En ese sentido, explicaron que "los contribuyentes que no tuvieran ingresos por ese concepto en febrero, marzo, abril o mayo podrán tramitar el crédito a tasa cero, siempre que cumpla el resto de los criterios".Los préstamos a tasa 0% forman parte del programa de medidas de Asistencia a la Producción y el Empleo (ATP) que el Gobierno puso en marcha en marzo para intentar mitigar el impacto de la cuarentena en los ingresos de los hogares y las empresas.Los créditos tienen un tope de $150.000 y un plazo de gracia de tres meses. La devolución se realizará en doce cuotas sin interés.