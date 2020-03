El gobierno amplía licencias para trabajadores públicos y privados

Martes 17 de marzo de 2020

Reunión de Gabinete para más acciones Alberto Fernández encabezó ayer en la Casa Rosada una reunión de gabinete económico y social para analizar el impacto de las medidas implementadas y la adopción de nuevas acciones para mitigar la circulación del coronavirus y sus efectos en la economía argentina. Además, durante un receso, Fernández mantuvo un contacto por videoconferencia con sus pares de Sudamérica para también abordar las implicancias de la pandemia.

Del encuentro del gabinete económico y social, en el Salón de los Científicos, que comenzó a las 9.30 y se extendió hasta las 14.30, participaron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Economía, Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Turismo y Deportes, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social.

Estuvieron presentes además los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Afip, Mercedes Marcó Del Pont.

Confirmaron nueve nuevos casos y ya son 65 en el país

Brasil se suma a la lista de los países en riesgo El gobierno nacional incluyó ayer a Brasil y Chile en la lista de los países de riesgo por el coronavirus. Los dos países limítrofes se suman a la lista que ya integran Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Irán y el continente europeo. En este sentido, quienes regresen de Brasil o Chile deberán cumplir con la cuarentena obligatoria durante 14 días como prevé el gobierno para aquellos argentinos que tienen intenciones de regresar al país.



Embajador argentino en Venezuela tiene Covid-19:

El Encargado de Negocios de la Argentina en Venezuela -a cargo de la Embajada-, Eduardo Porretti, contrajo coronavirus, según confirmaron fuentes

del Palacio San Martín. El funcionario diplomático, que por sus tareas mantiene reuniones constantemente, decidió realizarse un hisopado por su cuenta pese a que no tenía los síntomas que caracterizan al virus que nació en China y se expandió rápidamente por todo el mundo.

Luego de que le tomaran muestras en la garganta y en la mucosa de la nariz, los médicos le diagnosticaron la enfermedad.



Alemania restringe la vida pública:

El gobierno alemán prepara el cierre parcial de la vida pública ante la extensión de la pandemia del coronavirus, de forma que sólo seguirán abiertas farmacias, tiendas de alimentación y otros comercios de artículos de primera necesidad, así como bancos y gasolineras. La canciller Angela Merkel acordó estas medidas en una reunión con el gabinete de crisis contra la epidemia, después de conocerse que en las últimas 24 horas se habían registrado unos 1.000 nuevos contagios”.



Gran Bretaña cree que la pandemia durará un año:

La pandemia del coronavirus permanecerá en el Reino Unido por lo menos un año en el peor de los escenarios y se espera que el 80% de los británicos estén infectados, según un documento que se filtró a la prensa del Sistema de Salud Pública británico.



Prueban vacuna en humanos:

Los primeros ensayos en humanos de una vacuna en contra del nuevo coronavirus se iniciaron ayer

en los Estados Unidos. La vacuna será probada en un grupo de 45 voluntarios sanos y cuatro ya recibieron ayer la dosis correspondiente de este ensayo clínico.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció ayer que, debido al avance del coronavirus, están licenciados para presentarse a trabajar a partir de hoy las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los empleados con afecciones de salud crónicas como las respiratorias, pulmonares y cardíacas.El funcionario incluyó en este beneficio a los padres que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables para realizar su tarea.“Se los dispensa de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60 años, la situación puede cambiar si es personal esencial y se requiere su presencia para que la empresa siga adelante”, aclaró el funcionario, al tiempo que remarcó: “Las embarazadas y los afectados por enfermedades crónicas nunca pueden ser trabajadores esenciales”.Moroni dijo que en estos casos “no se afectará el derecho a la remuneración” y le pidió a los empleadores privados que adopten medidas para reducir la presencia de trabajadores a los esenciales para que los lugares funcionen y que los restantes puedan trabajar a distancia.En esa línea, solicitó que esos trabajadores dispensados de ir a trabajar “puedan realizar el trabajo a distancia” . Luego, explicó que “el universo de trabajadores comprendidos en estas medidas es el mismo para el sector privado que para el público”. Y finalmente remarcó que el objetivo del gobierno nacional es “disminuir la presencia de trabajadores” en aquellas empresas que puedan funcionar trabajando a la distancia.El ministro también hizo referencia al caso de los padres que deben quedarse en su casa para cuidar a sus hijos debido a la suspensión de las clases.“Establecemos que es una ausencia justificada. Sólo tiene que comunicar a su empleados el detalle de la situación”, indicó.Por otra parte, según detalló Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público, las medidas se aplicarán en todas las modalidades de contratación del sector público y en todas las jurisdicciones.Por otra parte, la Casa Rosada ultima detalles de las medidas, que incluyen, según confiaron, iniciativas “para desalentar el uso del transporte público y descongestionar las oficinas” del Estado. Es decir, el gobierno piensa en el trabajo a distancia para el empleo público, con excepción de los rubros de Salud y las fuerzas de seguridad.El Ministerio de Salud de la Nación confirmó nueve nuevos casos positivos de Covid-19 y ya son 65 los infectados en todo el país.Según informaron son dos de ciudad de Buenos Aires, tres en Chaco y cuatro en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento se produjeron dos muertes, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich y otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. La mayoría de los casos son importados y solamente se dio contagio local en contactos estrechos.El infectado de Chaco es un profesional de la salud, que según dijeron, trabajaba en un establecimiento donde se atendieron casos confirmados y el resto tiene antecedentes de viaje a zonas afectadas.En el parte diario de la cartera de Salud se especificó que “en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. El país continúa en fase de contención”.Además informaron que “las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”.También se informó que de estos once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres restantes son contactos estrechos de casos confirmados.El total de casos confirmados en Argentina es 65 casos, de los cuales dos fallecieron.