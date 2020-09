El Gobernador supervisó obras de asfaltado en Almafuerte y entregó subsidio en Alem - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 17:56hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se trasladó hoy a la localidad de Almafuerte para supervisar las obras de asfaltado en el acceso que va desde la ruta provincial Nº 4 hasta el núcleo urbano. El proyecto integral está siendo ejecutado por etapas y contempla la pavimentación de un total de 6.100 metros que darán mayor seguridad y agilidad en el tránsito tanto productivo como vecinal.Esta obra forma parte del Plan Accesos de Vialidad Provincial y es ejecutada con fondos provinciales. El objetivo es brindar mejor conectividad y seguridad a los municipios con la red vial pavimentada en el empalme con RP Nº 4, beneficiando a los vecinos y al tránsito de la producción frutal que caracteriza a la región. En este sentido, Herrera Ahuad consideró la importancia de cuidar a las personas y a la economía como la clara muestra de la ”continuidad del proyecto misionerista que es un proyecto nuestro, un modelo que tiene una visión integral, no electoralista, no hay divisiones, siempre uniendo y siempre buscando puntos de equilibrio”.Después de visitar las las obras, el Gobernador se dirigió a la localidad de L.N.Alem donde en una breve ceremonia, realizada en la planta de la Cooperativa Leandrito, entregó en manos de su socia gerente, Miriam del Carmen Tkaczuk, un certificado de aporte financiero. El subsidio estará destinado a la compra de maquinaria e insumos necesarios para empaquetar y conservar helados y otros productos lácteos elaborados con la producción lechera de la zona.El Gobernador valoró la relevancia de las cooperativas y su impronta de crecimiento, “se trata de un bien humano, del rostro humano de la economía, es la esencia del misionero, su fuerza. El presupuesto provincial destinará este año alrededor del 70% al área social, y el área social no es asistencialismo, es el área social humana, el de las cooperativas, de las pequeñas y medianas empresas y de la igualdad de oportunidades para todos los misioneros”, aseguró.Con este subsidio los socios de la Cooperativa podrán reactivar y aumentar la producción para satisfacer la demanda de sus diferentes canales de comercialización. Al respecto, el Gobernador aseguró que “alrededor de 700 mil misioneros se alimentan con algún producto de la chacra misionera, hoy ya tienen la posibilidad de tener leche, pan y verduras con agregado de valor. Todo de la chacra misionera, aunque no fue sencillo lograr la diversificación productiva”. En este momento los productos de la Cooperativa están a la venta en la planta de elaboración, en comercios de la zona y en el Mercado Concentrador de Oberá donde cuentan con un stand propio.La Cooperativa Leandrito retomó la actividad en octubre del año pasado y actualmente son 8 las socias que participan en todos los ámbitos de la producción, manejando un volumen semanal de 800 litros de leche que se destinan a la elaboración de helados, yogur natural, queso criollo, crema de leche, ricotta y otros productos lácteos. Reciben la materia prima de productores de Leandro N. Alem, Almafuerte, Dos Arroyos, San Martín, Caá Yarí, Mártires, Cerro Azul, entre otros.La comitiva que acompañó al Gobernador estuvo integrada por la intendenta local, Celia Smiak; el diputado nacional, Ricardo Wellbach; el diputado provincial, Hugo Passalacqua; el Presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Marcelo Rodríguez; el titular de Vialidad Provincial y el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.