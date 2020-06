El gobernador señaló que no se superó ninguna etapa y pidió ampliar cuidados

Sábado 27 de junio de 2020 | 03:00hs.

Más servicios y recursos humanos El Hospital Nivel III inaugurado ayer en San Vicente incorpora servicio de terapia intensiva, laboratorios de análisis clínicos de alta complejidad, sala de parto ampliada, sector de diálisis, entre otros nuevos servicios. También se suman 30 nuevas camas de internación, 9 de terapia intensiva y 3 para shock room, llevando la capacidad de internación a un total de 64 camas. Además se instalaron nuevos respiradores y equipamiento moderno para diagnóstico por imágenes y se integró equipamiento nuevo para cirugía, atención pediátrica y atención en general. El hospital cuenta además con dos ambulancias.

Respecto a los recursos humanos, este hospital suma más de 50 nuevos profesionales, lo que hacen un total de 129 agentes sanitarios. En este sentido, el gobernador Herrera Ahuad valoró el compromiso de los profesionales que a partir de ahora trabajarán en este Hospital de Alta Complejidad. “La obra, sin recursos humanos comprometidos no es nada. Los misioneros hemos encontrado en esta pandemia la gran oportunidad de seguir mostrando que nos venimos preparando de hace muchos años. Para muchos hoy la pandemia es un oportunismo, nosotros la transformamos en una enorme oportunidad. A partir de hoy, San Vicente será un lugar de referencia en materia de salud para todo el nordeste misionero, va a ser un faro, un lugar de contención para el resto de nuestros pueblos”, manifestó.



Destinado a descentralizar la atención de alta complejidad

Desde la administración provincial se planteó la necesidad de seguir avanzando con “mucha prudencia” en esta nueva etapa de la cuarentena en Misiones. Lo previo es para evitar retroceder en todo lo que se hizo y eventualmente afrontar la aparición de más casos, ante la amenaza latente que se da principalmente en Brasil, que supera más de 1.280.000 casos de contagios y 56.000 muertes. Ayer, en un solo día se elevó a 1.000 la cantidad de fallecidos. También preocupa el movimiento de productos y personas concretadas con Chaco.Consultado al respecto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad indicó que más allá de los anuncios realizados desde la Nación, no implicarán mayores cambios para Misiones, donde se sostendrán todas las actividades ya en marcha. Esto siempre y cuando las condiciones sanitarias no registren mayores cambios.El mandatario afirmó que “Misiones nunca determinó fases”, sino que en la provincia se fue avanzando de acuerdo a la situación sanitaria del momento.Misiones sigue reforzando la atención sanitaria. Justamente ayer el mandatario provincial dejó inaugurado el séptimo Hospital de Alta Complejidad de la provincia en la localidad de San Vicente, con el claro objetivo de fortalecer la atención pública en la zona noreste de Misiones que tendrá al nuevo nosocomio como referencia. Se trata de un nuevo centro de salud con infraestructura y tecnología de vanguardia (ver Más servicios...).El gobernador Herrera Ahuad además afirmó que la pandemia plantea todos los días nuevos desafíos y por tal razón no se puede afirmar que haya etapas superadas, tampoco se puede hablar de resultados. “No podemos ser ni mejores ni peores. No estamos montados a ningún exitismo”.Como se viene analizando en el Comité de Emergencia, la situación que se presenta en Misiones “es una foto” que refleja “el minuto a minuto, pero la película puede llegar a cambiar”.Por ello, desde la administración provincial se sostiene que se van adoptando diversas medidas “con mucha prudencia, porque estamos en un momento complicadísimo a nivel regional y la situación nos puede tocar”.Entienden que es momento de actuar junto a los intendentes con mucha “mesura, aplomo y tranquilidad, preocupados, pero ocupándonos del tema”, según el mandatario provincial.A la amenaza de Brasil, en el Comité de Crisis en Misiones observan además lo que sucede en el Chaco. “Es un eje proveedor productivo y el motor económico y proveedor de todo el NEA”, observó el gobernador.De allí que se plantea también “el riesgo potencial, de quienes vienen trayendo productos o quienes se trasladan desde Misiones” a esa provincia para traer mercaderías. Con ello se ilustra la fragilidad que provoca esta enfermedad, hasta a las provincias con menor número de casos como sucede con Misiones.De allí el refuerzo y el pedido de mayor alerta requerido a todos los intendentes y los foros de seguridad. Son a quienes además se les pide colaboración, como también a la ciudadanía de denunciar en caso de detectar pasos ilegales en la frontera que pueden atentar contra la salud de los misioneros.Un capítulo aparte en Misiones tiene que ver con determinar los casos de coronavirus. En tal sentido, el gobernador planteó que se deben hacer la cantidad de análisis que sean necesarios para determinar con certeza si el paciente tiene Covid-19.Consideró que no siempre resulta suficiente un primer estudio y el resultado del laboratorio.En cambio, resaltó que la decisión del médico es fundamental, porque ante la duda vuelve a pedir análisis. Indicó que esto ya se hizo hasta en cuatro oportunidades, para tener certeza o descartar que padece de Covid-19.Para ser más claro planteó que si fuera suficiente el resultado de un análisis “tendríamos sólo bioquímicos y no tendríamos médicos; es el médico el que manda”, concluyó.El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó ayer la puesta en marcha del Hospital de Nivel III de San Vicente, que de esta forma incorporó al sistema sanitario una nueva estructura destinada a descentralizar la atención de alta complejidad de la zona nordeste de la provincia. La inversión, según se informó oficialmente, se realizó con fondos del gobierno de la provincia y destacó que es “con una clara visión de la Salud como política de estado”.Se trata del cuarto hospital que habilita la provincia en menos de 4 meses, en plena pandemia. “Esta obra es producto de una decisión política, pero también del acompañamiento de los legisladores que nos dieron la posibilidad de tener el presupuesto”. Destacó que no hubiera sido posible sin el sacrificio del pueblo misionero que contribuye con sus impuestos.Ayer el gobernador recorrió las instalaciones del moderno edificio, que luego terminó inaugurando. Lo hizo acompañado por el vicegobernador, Carlos Arce; el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el presidente del IPS, Lisandro Benmaor; el diputado provincial, Martín Cesino, el intendente Fabián Rodríguez, y el director del hospital, Antonio Pauluk, junto a la doctora Sandra Roses.Por su parte, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira envió un mensaje grabado donde destacó que este hospital viene a cumplir con la palabra empeñada. “Se trata de uno de los hospitales de mayor complejidad de toda la zona en este momento tan especial, donde la salud y la infraestructura de salud son los principales soportes para transitar y salir de la pandemia”.Recordaron que en salud se trabajó en el fortalecimiento de los hospitales nivel III: el Madariaga en Posadas, el hospital de Oberá, el Samic de Eldorado y Puerto Iguazú y concluye con San Vicente y la Maternidad en este año. También se construyeron y habilitaron hospitales nivel I: el hospital de San Pedro, el de San Antonio y el de Santo Pipó, entre otros.