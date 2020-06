El gobernador pidió a los vecinos de El Soberbio que cumplan con los protocolos

Lunes 15 de junio de 2020 | 18:00hs.





En su visita Estuvo acompañado por el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el diputado nacional Ricardo Welbach.





“Vengo a ponerme a disposición con todo lo necesario. Los comités de crisis constituyen la mayor fortaleza con lo que estamos luchando”, dijo el gobernador.





Apelando a la solidaridad Herrera Ahuad dijo que "este es el momento de la transferencia de la responsabilidad política a la responsabilidad social. Sabemos quienés van y vienen, decirles a esas personas que tienen que hacer su cuarentena, debemos avisar al comité de crisis”.





Herrera Ahuad anticipó también que las fronteras van a seguir cerradas y solo se permite el transporte de carga internacionales, “muchas actividades se han liberado, existen los protocolos y les pedimos que se controlen y cumplan”.





El gobernador estuvo recorriendo la ciudad y manifestó que "me preocupa si esa persona viene a un escenario como el que vimos recién, donde había lugares donde no se respetaban los protocolos. Les pido que transmitan a la gente que no es capricho nuestro usar barbijos todo el mundo lo usa. Transmitamos que la gente cumpla con las medidas, primero quedándose en casa. Segundo respetando las distancias establecidas, usar el alcohol gel, barbijos".





"Establecimos marcos de respeto, los protocolos, cada comité tiene su realidad. Me preocupa Brasil y el entorno. Ustedes tuvieron hace 48 horas activación de protocolo y parece que no les importó a nadie”, afirmó en referencia a lo que vio en su recorrida por la ciudad.





Por su parte, el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, comentó “acá muy poca la gente que no cumple con los protocolos, todavía hay gente que no abrió sus emprendimiento, y si hay casos a esa gente vamos a perjudicar".





Por su parte el Intendente Roque Sobozinski agradeció la visita, y la inyección de ánimo y dijo que "esto amerita una reunión del comité mañana e instó a las fuerzas a recorrer supermercados, banco, correo, almacenes para que se controle el cumplimiento efectivo de los protocolos".

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad visitó El Soberbio y pidió a los vecinos de El Soberbio, no relajarse y hacer cumplir los protocolos. Admitió que le preocupa la situación de Brasil y la porosidad de la frontera.En otro tramo de su exposición, el gobernador expresó que "quiero agradecerles lo que vienen haciendo y decirles que queda un camino importante. La frontera es extremadamente porosa, no hay un policía un gendarme o un prefecto para cada habitante".