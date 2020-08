El gobernador de Jujuy Gerardo Morales dio positivo de Coronavirus

“Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!”, publicó el gobernador jujeño Gerardo Morales en su cuenta de Facebook.