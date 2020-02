El gobernador comprometió a todo su gabinete en la lucha contra el dengue

Sábado 29 de febrero de 2020 | 19:03hs.

En un tono enfático y con un discurso contundente, el Gobernador se dirigió a su Gabinete reunido en pleno el viernes por la mañana en la sala de situaciones de Casa de Gobierno instruyéndolo sobre el compromiso que deben afrontar todos y cada uno en la batalla contra el dengue.En la chacra, en los barrios, en la ciudad, en una charla o en una conferencia “hay que ayudar”, dijo Herrera Ahuad y continuó dirigiéndose a los ministros asegurando que “ustedes son un esquema multiplicador de información; primero por miles de empleados públicos y después por millones de personas hasta quienes llegan nuestras políticas públicas”. Y en ese sentido indicó que si bien las redes y los medios ayudan, la forma más efectiva es “en el contacto directo, cara a cara con la gente, es ahí donde podemos aconsejar qué hacer contra el dengue, demostremos la fortaleza de nuestro sistema de prevención”.Con claridad el Gobernador definió al dengue como un problema “que no es del Dr. Alarcón, ni de la Argentina, es un problema de todos, de una sociedad que debe aprender a ser solidaria” dijo, argumentando que si cada uno evita tener reservorios de mosquitos también está cuidando al vecino. “Y esto tiene que formar parte del mensaje de cada uno de ustedes”, indicó a los ministros y les pidió que insistan con el tema en todas las reuniones, en todas las actividades, en todos los rincones de la provincia, “y no le tengan miedo al turismo, porque primero está el ser humano”, sentenció.Poniendo en contexto a la provincia y la dimensión de los casos de dengue que hoy reporta, el primer mandatario recordó a su Gabinete que “Misiones está inmersa entre dos grandes países que en conjunto tienen medio millón de casos y cientos de muertos, y esa realidad está a la vuelta. Y Misiones, con 1.200.000 habitantes, desde septiembre hasta ahora sólo tuvo 2.858 notificaciones, a pesar de tener la misma climatología y las mismas características”.Destacó el Gobernador que Misiones está haciendo un gran esfuerzo para continuar sosteniendo el status de epidémica, a diferencia de Brasil y Paraguay que ya son endémicas, porque tienen circulación del virus del dengue durante todo el año. En ese sentido recordó también que “el mosquito no identifica quién tienen la billetera más abultada”, en clara referencia a que no respeta estrato ni condición social, razón por la cual subrayó que “si los casos de dengue aparecen en el centro de la ciudad, es porque ahí están los reservorios.Mientras el contexto regional del dengue es muy complejo, el provincial es de una alarma con casos controlados, atendidos y resueltos, explicó el Gobernador, agregó que “hubo un pico en enero en Andresito que luego fue en descenso; en Oberá tuvimos un foco ahora y están bajando las notificaciones”. Indicó Herrera Ahuad que en Misiones todo caso sospechoso es tratado como positivo, “lo que nos obliga a tener un mayor despliegue territorial que a su vez nos permite ser más eficientes, tener más gente en la calle con los bloqueos, más gente en las casas hablando sobre el tema y mantener el sistema alerta”.