El Gobernador apeló a la responsabilidad social de los misioneros para mantener actividades abiertas

Lunes 22 de junio de 2020 | 10:08hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad presentó este lunes por la mañana la llegada de insumos de bioseguridad desde la provincia china de Fujian, con la que Misiones tiene acuerdos de trabajo conjunto desde hace más de una década. Son en total 15.000 barbijos de diferente complejidad. Además, en la presentación, el Gobernador hizo referencia a la situación de al cuarentena en Misiones, y apuntó críticas contra los taxistas de Posadas, por el poco cuidado con el que estarían ejerciendo su actividad. Planteó que la responsabilidad social es una necesidad para que las actividades económicas se mantengan abiertas en la tierra colorada.



Descartó que Misiones retroceda de fase de cuarentena, aunque indicó que eso depende de la responsabilidad de los ciudadanos al momento de cumplir con las medidas sanitarias. “Estamos en un tiempo de responsabilidad”, afirmó.

Los insumos

El gobernador presentó los insumos que llegaron tras casi dos meses de trámites y acuerdos. El Mandatario provincial explicó ante la prensa que son insumos que se comenzaron a tramitar en abril, y que llegaron a la tierra colorada esta semana. Representan un montón aproximado de 12 millones de pesos en insumos, según Herrera Ahuad.

Las cajas contienen en total 15.000 barbijos para uso del personal de la salud pública. Hay 200 barbijos de la mayor protección, los conocidos como N95. Además hay 4.800 barbijos quirúrgicos y otros 10.000 de los comunes. Todos estos serán repartidos “según las necesidades y las complejidades de cada efector de Salud Pública”, según explicó el gobernador.

Cuarentena

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, con quien durante el fin de semana recorrió varias localidades para evaluar la situación sanitaria y de medidas de cuidado que se aplican. Sobre todo en la zona limítrofe con Brasil, país que tiene una de las situaciones epidemiológicas más complicadas del planeta.

Ambos funcionarios remarcaron la responsabilidad con la que los misioneros están encarando este tiempo de pandemia. También los dos, cada uno a su turno, descartaron que Misiones, en el corto plazo, retroceda de fase de cuarentena y pueda terminar cerrando rubros abiertos.

Por el contrario, el gobernador deslizó que durante la semana se analizará la situación epidemiológica que dejó el fin de semana del día del padre, el fin de semana de mayor movimiento de personas desde que comenzó la cuarentena, para luego ver si se puede avanzar con la apertura de otros rubros.

“Es el tiempo de la responsabilidad social. Si hay responsabilidad social, hay alto impacto de las medidas sanitarias. Si no hay responsabilidad social, hay bajo impacto de las medidas sanitarias”, explicó el Mandatario provincial que además resaltó que en estos momentos “no tenemos pacientes internados (por coronavirus) en ningún cama de Misiones”. Y aseguró que “esto se sostiene con la responsabilidad de todos”.

Y dejó claro que sostener esta situación así es fundamental para avanzar en más apertura y alejarse, cada vez más de la, hoy remota, posibilidad de una marcha atrás en la fase de cuarentena. “El fin de semana recorrimos posadas y varios pueblos. En un 80% las actividades y las reuniones que uno iba mirando estaban focalizadas con mucha prolijidad”, afirmó el Gobernador en relación a esa responsabilidad social que pide.

Pero tuvo críticas para un sector clave. “No me gustó en Posadas que a los taxistas no los vi cuidados. Los vi bastante descuidados. Es una actividad que es compleja en el cuidado de la salud. Apelo a esa responsabilidad, porque el hecho de que tengamos una epidemiología controlada no significa que debemos relajar las medidas de protección. Lo mismo para los rubros comerciales”, afirmó.

Y agregó, “todavía hay misioneros que no pueden volver a trabajar porque son de rubros que junta mucha gente en un solo espacio. Entonces, en el respeto a esos rubros, como las canchas de futbol, las estéticas, los jardines, que están esperando que si epidemiología lo permite autoricemos su vuelta a la actividad, es que hay que tener responsabilidad. El que no volvió a trabajar quiere volver, y está esperando un gesto de responsabilidad de todos nosotros para poder hacerlo pronto”.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, afirmó que se sigue trabajando en la concientización de la gente e indicó que “en la medida que respetemos todos los protocolos no vamos a necesitar volver atrás como lo hicieron en Buenos Aires y otros distritos”.

Por estos días Misiones registra 38 casos positivos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia. De esos, 33 ya tuvieron el alta, tres fallecieron y tres permanecen bajo control sanitario, aislados en sus domicilios. Esto, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Misiones.