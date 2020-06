El gigante manchado

Afuera se movían apenitas las copas de las araucarias, arriba estaba gris y allá en la sierra un color misterioso difuminaba al río Uruguay. Pero acá, sobre la tablita de madera, tajeado altar de sacrificios, llegaba al fin de sus días un salamín despellejado. A punto de fetearlo, ya nos relamíamos, el cuchillo, el vasito de vino y yo, cuando una voz tabacosa que se filtraba del mundo, ordenó: “Anote, Aguará-í”. Cambié placeres por trabajo, cuchillo por lapicera, altarcito por libreta. Y anoté.

- “Al principio nadie sospechó nada raro, porque no hay nada de raro en un hecho tan común como que falte un cebú en estos tiempos de cuatreros tan baqueanos, corajudos pá alzarlos de la sombra. Pero después fueron más que uno los cebúes con alas; la bola corrió de la chacra a la colonia, llegó a los boliches del pueblo y ahí la cosa tomó otra forma; alguien, o algo, andaba causando estrago en la hacienda en esta franja entre San Pedro y San Vicente. Cebúes o vacas mermaban misteriosamente. Hizo su aparición el uniforme. Faltó otro animal. Entonces, a la Milicada se le sumó Ecología; llegaron en chatas blancas hombres de sombrero y celular, y en un santiamén, instalaron en los montes filmadora que funciona como trampa en la noche. Y en unas horas se reveló el misterio, sólo que fue pá peor porque lo que vimos no es cosa de este mundo. Se supo que merodea la zona un yaguareté de dimensiones impresionantes, ¡casi del tamaño de una vaca! “Casi”, le digo, pá que no me llame exagerao; una bestia nunca vista, una cosa impresionante que asusta de solo pensar en ella. Cuando vimos el video nadie pensó que existiera semejante bicho, ¡Usté lo viera! Alto como esa chata, dijo el informante asombrao, y señaló la F-100. , ¡Lo vimos, se lo juro! ¡Pida las fotos!

- ¿Y lo cazaron?



- No, ¡que vá! Si los perros que lo enfrentaron se murieron de susto en el acto… Sigue vivo, en algún lugar del monte…Con semejante historia, el salamín sabía más rico. Y el vino, ni hablar.