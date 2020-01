El futuro más allá de Windows, iOS y Android

Domingo 26 de enero de 2020

“¿Cuál creés que es el mayor negocio de hardware en Microsoft?”, preguntó el CEO de Microsoft, Satya Nadella, la semana pasada durante una conferencia de prensa. “Xbox”, respondió un periodista que había estado interrogando a Nadella sobre cómo los productos de hardware de la compañía como Surface y Xbox se ajustan a las ambiciones más amplias de Microsoft. “No, es nuestra nube”, respondió Nadella, explicando cómo Microsoft está construyendo todo, desde los centros de datos hasta los servidores y la pila de red que caben en su interior.

A medida que el periodista avanzó más en el tema del hardware, una pregunta frecuente, dado el enfoque de Microsoft en la nube, Nadella proporcionó la mejor visión para el Microsoft moderno que va mucho más allá de los más o menos mil millones de usuarios de Windows posee y que definieron previamente a la compañía.

“Desde mi punto de vista, Windows es la base de instalación de millones de usuarios que tenemos. Continuamos agregando un par de cientos de millones de PC cada año, y queremos servirlo de una manera súper buena”, explicó Nadella. “Lo que también queremos pensar es el contexto más amplio. No queremos ser definidos por lo que logramos. Analizamos si habrá 50 mil millones de puntos finales. Windows, con sus mil millones, es bueno, Android con sus 2 mil millones es bueno, iOS con sus mil millones es bueno, pero hay 46 mil millones más. Así que veamos cómo son esos 46 mil millones más los 4, y definamos una estrategia para eso, y luego que todo tenga un lugar bajo el sol”.

Microsoft ha hablado sobre el potencial para el rápido crecimiento de internet de las cosas a partir de sensores y dispositivos simples durante años, mientras estuvieron construyendo un imperio en la nube y adquiriendo en silencio empresas que lo ayudarán a administrar estos miles de millones de dispositivos conectados. Algunos analistas afirman que ya hay 22 mil millones de dispositivos conectados en el mundo. Puede haber desacuerdo sobre exactamente cuántos dispositivos se conectarán a internet y cuándo en los próximos años, pero Nadella ha reorganizado Windows y Azure (su nube) para prepararse.

Comentan en el medio The Verge que si bien a menudo escuchamos a Nadella citar a filósofos o poetas en memorandos, es raro escucharlo tan directo y sucinto sobre las ambiciones de Microsoft. No se necesita descifrar su idioma para comprender que Microsoft está buscando algo mucho más allá de iOS, Android y Windows para incorporar Azure en lo que la compañía llama “la computadora del mundo”.

La compañía ciertamente está siendo ambiciosa en sus esfuerzos por crear un entorno multiplataforma que abarque los dispositivos informáticos del mundo, ya sea que eso haga posible la informática distribuida con capacidad de procesamiento y almacenamiento elásticos o que use la tecnología Xbox para construir microcontroladores para su sistema operativo Azure Sphere que es construido sobre un kernel de Linux personalizado.

Microsoft también enfrenta enormes desafíos de los competidores que del mismo modo desean administrar estos miles de millones de dispositivos conectados a internet. Amazon, ARM, Dell, Huawei, Cisco, IBM, Intel, Google, HP, Oracle, Qualcomm, Samsung y más están luchando por este mercado potencial, pero no hay un claro ganador a la vista. El gigante del software también necesitará convencer a los competidores y solidarizar con muchos, incluso si se va a acercar a esta ambiciosa apuesta. Es por eso que hemos visto a Microsoft asociarse con Amazon en la integración de Alexa y Cortana, Samsung para aplicaciones de Android, Walmart en tecnología para tiendas, Sony en el futuro de los juegos en la nube y muchos más en los últimos años.

Nadella obviamente ha dirigido a Microsoft en una dirección diferente desde que asumió el cargo de CEO hace casi seis años. Los resultados fueron evidentes después de solo un año, y la compañía reorganizó su división de Windows hace casi dos años para prepararse para un mundo más allá de Windows.

El mensaje de Nadella en octubre cuando Microsoft adoptó Android para Surface Duo fue que el sistema operativo no importa, y todo se trata del modelo y la experiencia de la aplicación. Es un reconocimiento obvio de cómo la informática móvil ha cambiado la forma en que nos comunicamos y trabajamos, y es una señal de que Microsoft está buscando mucho más ampliamente volver a sus raíces como una compañía de software, no solo el fabricante de Windows y Office, e intentar no perderse la próxima gran cosa que aparecerá o el siguiente paso en la comunicación.