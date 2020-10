El futuro de Martín Benítez depende de un ex Racing - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

El futuro de Martín Benítez empieza a ser un tema de agenda para Independiente, ya que el 31 de diciembre finaliza su préstamo con Vasco da Gama. Los problemas económicos del conjunto brasileño amenazan su continuidad en la institución, mientras que Al Hilal lo evalúa como alternativa si no prospera la negociación por Luciano Vietto.El delantero misionero que posee contrato con el Rojo hasta fines de 2021 tiene una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 60 por ciento del pase. El conjunto de Río de Janeiro tiene intenciones de ejecutar la cláusula, pero ni siquiera pudieron pagar los 200 mil dólares de la cesión.br /> Mientras tanto, desde Emiratos Árabes Unidos analizan meterse en la negociación: ya le hicieron una oferta de siete millones de euros a Sporting de Lisboa por Vietto, pero los portugueses pretenderían 11 para dejarlo ir. Es por eso que Al Hilal piensa en Martín Benítez si no puede conseguir al ex Racing.