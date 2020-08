El fútbol femenino, para septiembre

Viernes 7 de agosto de 2020

Pese a que el anuncio del presidente Claudio “Chiqui” Tapia tras la reunión con el gobierno nacional incluyó a los planteles femeninos de primera división, la comisión de esa disciplina dentro de AFA resolvió no acoplarse a la chance de volver a entrenar a partir del próximo lunes y proyecta que sea en septiembre, junto con el ascenso masculino.Si bien la decisión fue tomada como un paso importante camino a la igualdad que reclaman las jugadoras, los clubes se sorprendieron con la novedad por lo que pidieron más tiempo de preparación ya que muchas de sus jugadoras están en el interior del país y no llegarían a tiempo para hacerse los testeos.Además, otro detalle a tomar en cuenta es que, sacando los clubes más poderosos del país, muchos de los equipos del fútbol femenino tal vez no cuentan con los recursos económicos y la infraestructura para cumplir con el protocolo establecido por AFA para la vuelta a los entrenamientos.Por ese motivo, luego de confirmar la vuelta de las prácticas de las chicas para el lunes, la AFA corrigió la información y aclaró que el fútbol femenino retornará a los entrenamientos el 9 de septiembre, junto con los clubes de ascenso.