El fútbol espera una señal

Domingo 19 de abril de 2020

Hay actividad oficial en cinco países de tres continentes El coronavirus llegó a más de 170 países y obligó a la mayoría de ellos a optar por una cuarentena que incluya la suspensión de actos masivos como lo son los partidos de fútbol. Es así que el deporte se paralizó en el planeta y son sólo algunas naciones las que siguen con la actividad. En total, son apenas cinco países en el globo, en los que la pelota sigue girando a pesar del Covid-19.





América:

NICARAGUA

Con sólo nueve casos de coronavirus y dos muertos, la nación es la única de América que ha decidido continuar con su actividad a pesar de la pandemia que azota al mundo. No sólo el fútbol, que celebró todas las jornadas de la liga de la Primera División, no ha parado sino además todo tipo de actividades, por lo que parte de la población se ha quejado.

De hecho el 58% de los nicaragüenses desconfía de la capacidad del sistema de salud para hacer frente a una emergencia epidemiológica.

Con su triunfo del miércoles pasado, el Managua ya suma 39 puntos en 17 jornadas y se aseguró un puesto en las semifinales del trofeo Clausura, algo por lo que tendrán aún que luchar el Real Estelí y el Diriangén, con 32 puntos, y el Walter Ferretti, con 30.

En el Ferretti juega el santafesino Leandro Figueroa, ex futbolista de Newell’s y Central Córdoba de Rosario, que el domingo pasado, en la victoria de su equipo por 1-0 sobre el Ocotal, tuvo el honor de ser el único argentino en el fútbol mundial en haber convertido un gol durante ese fin de semana.

Nicaragua limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica.



Europa

BIELORRUSIA

“La gente tiene miedo. Por eso, les digo lo siguiente: en nuestro país no ha muerto ni una sola persona de coronavirus. ¡Ni una sola!”, exclamó hace unos días el presidente, Alexandr Lukashenko, a pesar de que el Ministerio de Sanidad, informó que 45 personas murieron de Covid-19 y casi cinco mil se han visto infectadas.

Bielorrusia, tradicionalmente considerada la hermana menor de Rusia y Ucrania, es una de las principales repúblicas de la antigua Unión Soviética.

Pese a las presiones exteriores, la liga bielorrusa comenzó a jugarse el 19 de marzo, justo cuando casi todos los campeonatos del continente empezaban a suspenderse.

Tras cuatro jornadas disputadas, cadenas de todo el mundo comenzaron a retransmitir sus partidos, aunque cada vez hay menos público en las tribunas. De hecho, el Dinamo Brest, el club que se hizo famoso en Argentina hace dos años, cuando Diego Maradona fue nombrado presidente y presentado a los hinchas en un tanque de guerra, reemplazó a los aficionados por maniquíes.

Ayer se jugaron partidos de la liga y hay tres líderes provisorios.



Asia

TAYIKISTÁN

De vuelta a la antigua Unión Soviética, la pelota también comenzó a rodar en Tayikistán, un país donde no se informó ningún caso de coronavirus.

Eso sí, los partidos se celebran a puertas cerradas. El presidente de la federación de fútbol tayika es el hijo del presidente del país, por lo que se juega con estrictas medidas de seguridad. Fútbol sí, pero con precauciones.

Antes de este fin de semana el Istiklol, que ganó los últimos seis títulos de liga, se llevó la Supercopa y también es líder del campeonato con dos victorias en los dos primeros partidos.

Tayikistán, un país montañoso en el 80 por ciento de su territorio, se encuentra en Asia Central, región que se encuentra rodeada por China, Rusia, el Mar Caspio, Irán y Afganistán.



Asia

TURKMENISTÁN

Al otro extremo de Asia Central, bañada por el Mar Caspio, se encuentra la desértica Turkmenistán, conocida como la república del gas por sus inmensos recursos energéticos.

Al contrario que los otros miembros de la lista, las autoridades turkmenas sí suspendieron la liga hace un mes debido a la pandemia, pero ahora resolvieron reiniciarla.

El Altyn Asyr, que ganó los últimos seis títulos, y el Kopetdag, líder de la liga, reanudarán hoy el campeonato en su cuarta jornada.

Debido a que las autoridades locales prohibieron el uso de la palabra coronavirus en los medios de comunicación y en los informes médicos, según Reporteros Sin Fronteras, en Turkmenistán no se informó de ningún caso de Covid-19.

Turkmenistán es uno de los estados menos democráticos y herméticos del mundo, según las organizaciones de derechos humanos, que la comparan por su secretismo con Corea del Norte. El país, que recibe sólo unos pocos miles de turistas al año, tiene frontera al sur con Irán, al norte con Kazajistán y al este con Uzbekistán.



Asia

TAIWÁN

Taiwán fue el último país en sumarse, ya que el pasado fin de semana arrancó su división de honor con el Hang Yuen como primer líder.

Con unos 400 casos y seis muertos, Taiwán es uno de los países con menos casos de la región. Poco importa que la vecina China fuera el origen de la pandemia.

Taiwán es una isla, antes conocida como Formosa -nombre que deriva del portugués fermosa (hermosa)-, separada de la China continental por un estrecho de 130 kilómetroso. Reconocida actualmente sólo por una quincena de países, Taiwán conserva su independencia, aunque la República Popular China la considera parte inalienable de su territorio.

El panorama del fútbol se encuentra inmerso en una incertidumbre que preocupa a las ligas más importantes del planeta.Sostener los balances, contratos y sobre todo la base económica deja expuestos a clubes de renombre.Dirigentes de las ligas de Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia buscan alternativas que permitan la vuelta de la actividad los antes posible y evitar que la crisis genere pérdidas millonarias a futuro, además de poner en jaque la economía de los clubes.La tarea es titánica en estos momentos y cada liga tiene su mirada sabiendo que paradógicamente los países nombrados están entre los más golpeados por el Covid-19. Entonces la pregunda que se hace Europa es: ¿volverá el fútbol antes de fin de año?Nadie lo sabe y habrá que esperar, pero al menos hasta la fecha se cree que para finales de julio la pelota ya ruede con las restricciones de cada caso (ver aparte).Por supuesto que Argentina no escapa a la realiad. Con los campeonatos parados y los futbolistas confinados a entrenarse como pueden respetando el aislamiento social, los dirigentes le buscan la vuelta para cumplir con los compromisos de pago.Por el momento lo importante para la Asociación del Fútbol Argentino es colaborar con la salud pública y seguir estrictamente las decisiones del gobierno nacional. En cada charla con los dirigentes, el presidente Claudio Tapia remarcó la necesidad y la importancia de que los clubes estén al servicio de la gente.Otro de los puntos importantes es el ingreso de dinero. Sin dudas que la plata de la televisión es una de las clave para sostener el presente.La TV ya pagó los 457 millones de pesos correspondientes al mes de abril y ese dinero terminará de llegar en los próximos días a los clubes. Las empresas dueñas de los derechos de televisación de la Superliga no confirmaron si pagarán a partir de mayo porque el fútbol seguirá sin jugarse. Si no está esa plata la situación económica de los clubes podría ser asfixiante.AFA le garantizó a los clubes del ascenso que cobrarán los derechos de TV aunque no se jueguen los campeonatos en los próximos meses. Para muchos es el único ingreso (o el principal) que tendrán en medio de la pandemia. Incluso, los equipos de la D ya recibieron el dinero para pagarle los viáticos a sus jugadores (no tienen contratos porque es una categoría amateur).Además la AFA trata de llegar a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados por el tema salarios de los jugadores para lograr un plan de acción conjunto para todos los clubes que incluya reducción de sueldos o postergación de pagos.Por el momento, cada club va negociando con sus futbolistas. Mientras Boca pagó el mes de marzo completo, por ejemplo, otros clubes ya hicieron un recorte en los contratos más altos o pusieron una tope límite para pagar.De todos modos, el gran problema arrancará cuando tengan que pagar los salarios de abril y los meses siguientes en los que el fútbol estará completamente parado y con caída de los ingresos por publicidad, cuota social y entradas.Todos los dirigentes tienen claro dentro de AFA y Superliga que el fútbol volverá sin público en los estadios y que esa medida sanitaria durará, probablemente, hasta que haya una vacuna que genere inmunidad contra el Covid-19.Esto es un problema grande porque los socios podrían dejar de pagar la cuota si no pueden ir a la cancha y tampoco habrá ingresos por venta de entradas. En Europa ya se habla de espectáculos deportivos (cualquiera sea) sin público hasta 2021. Lo mismo podría suceder en la Argentina y todo el ámbito del fútbol sudamericano.Algunos clubes como Lanús, Newell’s y Ferro ya anunciaron que recurrirán al Repro (Programa de Recuperación Productiva) para poder pagar sueldos de empleados de otras áreas y actividades que no sean fútbol profesional.Es una herramienta que el Estado ofrece para ayudar económicamente a las empresas y al que pueden acceder clubes y federaciones con más de 100 empleados. El aporte estatal sería de seis mil a 10 mil pesos por empleado.La selección argentina no tendría actividad en todo el 2020 porque ya fue cancelada la Copa América que se iba a jugar entre junio y julio y próximamente la Fifa anunciaría la cancelación de todos los partidos de selecciones durante el año, incluso postergando las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 hasta nuevo aviso.