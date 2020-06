“El fútbol, como la vida, no volverá a ser igual”

Lunes 1 de junio de 2020

Lionel Messi paró la pelota y habló como nunca de sus sensaciones, del impacto que generó el coronavirus en la vida de la personas y de la incertidumbre sobre el futuro post pandemia. Convencido de que nada volverá a ser igual después de todo esto, mostró su lado más sensible al referirse a quienes peor la están pasando en esta crisis.“A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos”, comenzó la Pulga, en una entrevista para el País Semanal, en la que, junto a otras personalidades reconocidas, analiza cómo será la vida después de la pandemia.“Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más querés, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, reflexionó el capitán de la selección argentina.Puntualmente sobre los efectos que puede generar en el fútbol, fue contundente con su respuesta: “El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual. Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos. Y también con el agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios”.Y para cerrar, expresó: “El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados. En la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Y en la parte del desempeño profesional porque la vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y a lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva. Será una situación extraña para nosotros los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”.