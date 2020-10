El fútbol argentino: los 15 amistosos que se jugarán en los próximos 10 días - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 11:00hs.

La AFA confirmó que en los próximos diez días se llevarán a cabo 15 partidos amistosos, luego del reinicio de las actividades con un estricto protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus. De esta forma se acerca el regreso “oficial” del torneo de Primera.Este sábado se desarrollarán varios duelos desde las 9, cuando Talleres de Córdoba recibirá a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, al mismo tiempo que Independiente chocará con Gimnasia de La Plata en el Libertadores de América.Media hora más tarde, Godoy Cruz de Mendoza será local en su predio ante Gimnasia de la misma provincia, y Platense se enfrentará con Almirante Brown.A las 10, San Lorenzo irá al predio de River en Ezeiza para medirse con la Reserva del Millonario; Atlético Tucumán será anfitrión en el duelo con Central Córdoba de Rosario y Atlético de Rafaela visitará a Newell s.Además, Unión de Santa Fe y Rosario Central jugarán en horas del mediodía, y Banfield y Argentinos Juniors lo harán a partir de las 15.El mismo sábado también se jugarán los duelos de All Boys-Argentinos Juniors y Huracán-Arsenal, pero aún no se definieron los horarios.El próximo miércoles continuará la acción, dado que Huracán y Talleres harán lo propio en Parque Patricios, y seguirá el sábado 10 de octubre con otros dos partidos: Independiente-Deportivo Morón, a las 9:00, y San Lorenzo contra la T en el Nuevo Gasómetro, donde los dirigidos por Mariano Soso ya retomaron la actividad con dos amistosos ante el “Lobo” platense (0-0 y 0-1).Por último, el martes 13, el equipo cordobés volverá a ser protagonista cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal.Otro anuncio de la AFA: San Martín de Tucumán no ascenderá por decretoEl Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló favorablemente en la audiencia del caso entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y San Martín de Tucumán, que reclamó el ascenso a la Liga Profesional tras la suspensión momentánea en marzo del a Primera Nacional por el coronavirus.“La apelación presentada por Club Atlético San Martín de Tucumán contra la decisión dictada el 29 de abril por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es rechazada”, afirmó el fallo en sus primeros párrafos.San Martín estuvo presente con sus letrados y el presidente Roberto Sagra, mientras que por AFA también se repitió el escenario con Claudio Tapia y los abogados durante la audiencia vía plataforma Zoom.El conjunto tucumano quedó como líder del grupo B y reclamó el ascenso por medio de esta vía cuando se frenó la competencia por la pandemia, argumentando que en la Copa de la Superliga terminó y se iniciará este año la Liga Profesional.Sin embargo, el TAS explicó: “La decisión de la AFA está confirmada y los costes del presente arbitraje serán abonados por San Martín”.Télam intentó contactar a un directivo de San Martín que prefirió mantener el silencio luego de una intensa jornada en la que Tapia y la AFA salió fortalecida por la victoria jurídica.El que se expresó en Twitter fue Pablo Toviggino, hombre cercano a Tapia y actual vicepresidente de la AFA, y escribió: “Quiero decir una sola cosa”, con una foto del fallo.En el momento de la suspensión del torneo de Primera Nacional, San Martín lidera la zona B y Atlanta ocupa el mismo lugar en la A.