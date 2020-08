El freestyle, con todo el flow de la Tierra Colorada

Martes 11 de agosto de 2020

“De todas maneras, en lo personal me parece que es un momento para reflexionar, encontrarnos con nosotros mismos. Apostar a seguir creciendo para que cuando volvamos a un escenario lo hagamos con muchas sorpresas, con cosas nuevas y sobre todo, ofreciéndole al público lo mejor de nosotros”, cerró con entusiasmo.





PARA AGENDAR Móvil Fest Live

Este viernes, a partir de las 20, se llevará a cabo el Móvil Fest Live, en modalidad virtual.



La jornada contará con la presencia de Nahum y Keila Fontana, como artistas invitados. La transmisión será por las redes sociales de Facebook e Instagram @movilfestmisiones.





El género urbano está viviendo hoy día su etapa de máximo esplendor en el mundo. Y en Misiones no es excepción. El freestyle se potencia desde hace algunos años, sobre todo en los adolescentes, como un nuevo modo de expresión.Nahum (18) y Keila Fontana (16), oriundos de Candelaria, son exponentes del género e incursionan desde muy pequeños en el arte de la música urbana. Abriéndose paso en este nuevo estilo, los hermanos vienen potenciando su carrera artística con todo el flow.Nahum transitó sus primeros pasos por la música en la etapa del secundario, incursionando en el freestyle con amigos y conocidos en la localidad. Al poco tiempo se dio cuenta de que la inspiración lo llevaba a componer letras muy fácilmente y justamente escribir es una de sus actividades favoritas. Su gusto por la música lo llevó a tomar clases de canto y mastering musical aspirando a ser un profesional del género urbano.Actualmente ya ha lanzado cuatro simples. El primero, Criptonita, fue publicado en octubre de 2019 y ya cuenta con casi 9 mil reproducciones en Youtube. Su segundo sencillo es Una Vueltita, que cuenta con la participación de su hermana Keila. Otro sencillo es Ja Lou, realizado en plena cuarentena obligatoria. El tema además, es el primero en contar con videoclip. Y, su último estreno es Antes, que cuenta con un video grabado en la costanera de Candelaria. “El paisaje propio de naturaleza misionera le aportó una tonalidad perfecta al clip”, señaló Nahum.Por su parte, Keila también trabaja en su carrera individual. Actualmente realiza su primer proyecto musical, con canciones propias. Además, este viernes desde las 20, ambos participarán como artistas invitados del Móvil Fest Live, que este año se llevará a cabo en formato virtual por el contexto actual de pandemia.Es el tercer año consecutivo que Keila se presenta en los escenarios de este gran evento, y esta vez lo hará con material inédito.Tanto ella como su hermano son compositores e intérpretes y cuentan con el apoyo permanente de su hermana mayor Belén Fontana (productora audiovisual), quien demuestra su talento y empeño en las producciones que realiza junto a sus hermanos artistas.Las producciones que realizan en conjunto se las puede encontrar en plataformas digitales como Deezer, Spotify y Google Play y en redes sociales como Instagram o Facebook @nahumfontana o @keila_fontana y en el canal de Youtube/Nahum.Los jóvenes dialogaron con El Territorio sobre la experiencia en este camino musical.“Comencé a estudiar música a los 9 años en la Escuela Superior de Música de Misiones (Esmu). A medida que fue pasando el tiempo, me involucré más y más en el ambiente. Además también hice teatro musical”, señaló Keila.“Si bien, realicé varias presentaciones en la escuela y otros lugares, creo que la primera vez que subí a un escenario imponente fue en un festival realizado en el polideportivo de Candelaria en el que había muchas personas y de todas edades. Al año siguiente, en 2018, me presenté en el Movilfest con mi piano frente a una enorme cantidad de público que aceptó muy bien mis interpretaciones. Fue una experiencia inolvidable”, recordó Keila sobre sus primeros pasos en la música.La joven compone sus canciones, toca el piano y el ukelele y espera que “todos me reconozcan por lo que le apasiona. Quiero convertirme en una gran profesional, para eso voy a seguir trabajando de manera disciplinada, estudiando”, contó.Nahum, en tanto, indicó que su pasión por la música lo llevó a arriesgarse y componer canciones.“No tengo tanta preparación como mi hermana, que viene estudiando música desde pequeña. Pero siempre fui un apasionado. Escuchar música, escribir y ponerle melodía a las letras, es algo que me nace y me encanta”, reconoció el joven.Actualmente, es estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs)de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Y, pese a que la situación actual de pandemia complicó un poco la cursada, supo encontrar un espacio productivo para afianzar su carrera artística.“Espero que podamos superar pronto esta situación y volvamos a nuestras actividades”, dijo.