El Foro de Seguridad de San Pedro visitó el barrio La Tosquera para charlar con los vecinos

Pasada las 18 de este viernes, un número importante de vecinos del barrio La Tosquera de San Pedro, se reunieron con el Foro de Seguridad Vecinal y representantes de la policía de Tránsito, Comando Radioeléctrico, de la Mujer y Seccional Primera donde plantearon distintas necesidades.El encuentro se desarrolló en el marco de un acercamiento para con los vecinos por parte del Foro de Seguridad para dar a conocer en que consiste la mencionada asociación civil y dar la oportunidad de que los moradores puedan plantear la realidad y situaciones que los preocupa, tanto en lo que respecta, seguridad como demás necesidades.Luego de la presentación de las autoridades, se cedió la palabra para que los presentes puedan dar a conocer las inquietudes. En lo que respecta a la seguridad solicitaron más recorridas nocturnas y valoraron el trabajo realizado por agentes de la policía días atrás cuando pidieron la presencia de los uniformados porque personas arrojaban piedras en las casas.Otro de los puntos fue quejas por ruidos molestos "Existen personas que circulan con caños de escape libre a alta velocidad, solo por el hecho de que tienen carné. Es algo que molesta y resulta peligroso porque hay muchos niños" indico un vecino.De la misma manera expresaron preocupación por el consumo de drogas en los espacios públicos como canchas donde los padres concurren con los niños. En este sentido por parte de las autoridades policiales explicaron sobre los pasos a seguir para encaminar una investigación al respecto considerando el impacto negativo que este tipo de flagelos provoca en la sociedad.En lo que respecta a carencia de servicios públicos, una de las necesidades más urgentes tiene que ver con energía ya que las familias no cuentan con alumbrado inclusive carecen de energía eléctrica. Esta necesidad la han presentado también ante el Concejo Deliberante.El encuentro fue propicio para brindar información a los vecinos sobre el dengue "El mosquito se cría y desarrolla en agua limpia y estancada, si el vecino tiene en su casa algún recipiente que pueda acumular agua, me afecta a mí por eso es importante el compromiso de todos en revisar su patio desechando envases inservibles, estar atento los síntomas y no automedicarse" señaló la vocal del Foro Mónica Eizmemdi.