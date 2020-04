El FMI pronosticó derrumbes económicos en 170 países

Viernes 10 de abril de 2020

Millones de nuevos pobres por la pandemia La pandemia de coronavirus podría causar que más de 600 millones de personas de todo el mundo caigan por debajo de la línea de la pobreza si no se adoptan planes de ayuda para los países de menos ingresos, según advirtió la organización Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países. En un informe titulado “El precio de la dignidad”, Oxfam señala que entre el 6 y el 8 por ciento de la población mundial podría caer en la pobreza a medida que los gobiernos paralizan la economía para controlar la propagación del coronavirus. Así, “según el supuesto más grave de una contracción del 20 por ciento en los ingresos, el número de personas que viven en la pobreza podría aumentar entre 434 millones y 611 millones”, resalta el informe.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió ayer que la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá “las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión” de 1929.La máxima autoridad del Fondo también subrayó que la “recuperación parcial” podrá verse el año próximo, que los países más “vulnerables” serán los más afectados, y revalorizó la importancia de las “acciones políticas” que definan por estos días los diferentes gobiernos.Adelantó que en el informe de perspectiva de la economía mundial que se difundirá la próxima semana “anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión”.“Hace sólo tres meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020”, recordó la ejecutiva, para señalar que “ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita”.En cambio, la “noticia alentadora” según Georgieva, es que “todos los gobiernos han entrado en acción y de hecho ha habido una coordinación significativa”.Adelantó que el Monitor Fiscal del FMI, cuyos resultados se difundirán la próxima semana, arrojará que los países de todo el mundo tomaron medidas fiscales por un valor de aproximadamente 8 millones de dólares, además de las “medidas monetarias masivas del G20 y otros.”También remarcó que “muchas de las naciones más pobres también están tomando medidas fiscales y monetarias audaces, incluso mientras luchan con este choque fundamental en sus sistemas, y con mucha menos potencia de fuego que sus contrapartes de los países ricos”.“Así como la crisis de salud afecta más a las personas vulnerables, se espera que la crisis económica afecte más a los países vulnerables”, remarcó la ejecutiva.En ese sentido, puntualizó que los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos en África, América latina y gran parte de Asia “están en alto riesgo”.Mencionó los sistemas de salud “débiles”, las ciudades “densamente pobladas y barrios marginales, en los que el distanciamiento social no es una opción”; y que “con menos recursos están peligrosamente expuestos a los contínuos choques de demanda y ofertas, drásticos ajustes en las condiciones financieras”, y en algunos casos “una carga de deuda insostenible”, al describir a los países en riesgo.Previamente identificó como actividades impactadas por la pandemia al comercio minorista, el transporte y el turismo, en las cuales “la mayoría de los trabajadores son autónomos o empleados por pequeñas y medianas empresas”.Remarcó que este año será “excepcionalmente difícil” y que “si la pandemia se desvanece en la segunda mitad del año, lo que permite un levantamiento gradual de las medidas de contención y la reapertura de la economía, nuestro supuesto básico es una recuperación parcial en 2021”.