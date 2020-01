El FMI dice estar haciendo lo posible para ayudar al país

Guzmán viaja a Nueva York a defender plan

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo y será en un escenario de relevancia. Invitado por el Council of the Americas, ofrecerá una conferencia en Nueva York el próximo 28 de enero, según pudo saber Infobae de fuentes de esa ciudad estadounidense. Guzmán presentará el plan económico del gobierno de Alberto Fernández y expondrá sobre el panorama de la reestructuración de la deuda pública de la Argentina en un almuerzo organizado por el Council of the Americas, ante un exclusivo auditorio compuesto por inversores, banqueros y empresarios que esperan información de primera mano sobre la economía del país.