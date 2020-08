El FMI confirmó la solicitud de Argentina para un nuevo acuerdo con el organismo - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 19:30hs.

En este contexto, el "Presidente Fernández me notificó la solicitud de su gobierno de iniciar negociaciones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI", confirmó Georgieva.





"Esperamos profundizar nuestro diálogo sobre cómo podemos apoyar mejor los esfuerzos del gobierno para manejar el impacto de la pandemia, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y reducir la pobreza y el desempleo al tiempo que fortalecemos la estabilidad macroeconómica en beneficio de todos los argentinos. Como dije antes, estamos listos para desempeñar nuestro papel", agregó Georgieva.



Este mediodía, durante una teleconferencia en la que inauguró un establecimiento industrial en el partido bonaerense de Avellaneda, el Presidente dijo que mantuvo una "extensa charla con Georgieva sobre la necesidad de que, sin prisa y sin pausa, trabajemos junto al FMI para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior".



"Para lograr certezas, hay que poner en orden las cuentas y la conversación de hoy con Georgieva me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común: no postergar a la Argentina", agregó el mandatario argentino.



Luego del acto de Olivos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, elevaron la carta formal solicitando al organismo el inicio de conversaciones para un nuevo programa, que reemplace al "descarrilado programa stand by del 2018" , a través del cual la Argentina había cumplido las metas macroeconómicas pero no pudo controlar la caída de las reservas internacionales ni lograr la sustentabilidad de la deuda, denunciaron los funcionarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó esta tarde que el Gobierno argentino realizó formalmente un pedido para comenzar a negociar un nuevo programa con el organismo multilateral.En un comunicado oficial, la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que mantuvo" una conversación muy constructiva y positiva con el presidente (Alberto) Fernández y el ministro (de Economía, Martín) Guzmán", donde "hablamos de los importantes desafíos que enfrenta Argentina", entre otros puntos.La titular del organismo multilateral precisó que la charla giró sobre "las prioridades del Gobierno argentino de cara al futuro y en el contexto de la pandemia, y "en particular la necesidad de revitalizar la economía y seguir protegiendo a los más vulnerables".