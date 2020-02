El FMI coincidió con el Gobierno en que la deuda no es sostenible y le pidió a los acreedores privados que acepten una quita importante

Miércoles 19 de febrero de 2020 | 18:20hs.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó hoy al Gobierno medidas para reducir más la inflación y una quita importante a los acreedores privados del país al considerar que la deuda pública no es sostenible.La misión terminó con optimismo pero sin definiciones en cuanto a las fechas de la negociación de un nuevo programa para pagar los 44 mil millones de dólares con el organismo multilateral.Tras finalizar su paso por Buenos Aires, los técnicos del organismo multilateral indicaron que el Gobierno adoptó medidas para mejorar la situación fiscal y el frente externo, un esfuerzo que permitió estabilizar la economía. Los funcionarios pudieron ver el detalle de las proyecciones de los próximos años que definió el Gobierno.En particular, subrayaron que es importante reducir la inercia inflacionaria con “esfuerzos adicionales”, desde sus “altos niveles actuales”, más allá de las medidas que se adoptaron al congelar tarifas y otros precios de la economía.Respecto de la sensible cuestión de la deuda, afirmó que el riesgo se “deterioró significativamente” desde mediados de 2019 por lo que se convirtió en “no sostenible”.“Se requiere una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad”, indicó.