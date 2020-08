El fiscal pidió la inhibición de bienes debido a irregularidades - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

El fiscal federal Gerardo Pollicita insistió en que se disponga la inhibición general de bienes de la firma Vicentín, de sus principales directivos y de ex funcionarios del Banco Nación (BNA) durante el gobierno de Cambiemos, como su ex presidente Javier González Fraga, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera.El representante del ministerio público insistió con esa medida al apelar la resolución con la que el juez federal Julián Ercolini había hecho lugar a la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda SA, del grupo Vicentin, pero no al resto de las medidas que había solicitado en esa dirección tras considerar que era prematuro decretarlas.La medida fue solicitada en el marco del expediente en el que se investiga una supuesta maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin, según describió Pollicita en sus dictámenes.De acuerdo con la investigación, esa operación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos”, que actualmente “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos” y a la espera de un concurso preventivo.Tras una larga descripción de los hechos investigados, el fiscal reclamó una vez más que se inhiban los bienes de los empresarios de Vicentin Daniel Buyatti (presidente) y Alberto Macua (vicepresidente) y de los directivos y/o apoderados de la empresa Roberto Vicentín, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin y Máximo Padoan, entre otros.