El final retro que espera Millie para Stranger Things - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

El avance del coronavirus en el mundo frenó la mayoría de las actividades. También, el cine y las series; los rodajes se vieron interrumpidos y los actores tuvieron que rebuscárselas para lograr llegar a fin de mes.En este contexto, Millie Bobby Brown charló con la revista Glamour y contó cómo se sintió cuando le dijeron que pondrían en pausa las grabaciones de la cuarta temporada de Stranger Things. “Literalmente me estaba poniendo mi disfraz y me dijeron que me lo quitara”, bromeó sobre la cancelación del rodaje a principios de año.Además de contar que siempre pudo expresar su opinión y que se sintió libre en el set en todo momento, adelantó que no sabe si habrá una quinta temporada. No hablaron de fechas y, mucho menos, del final. Sin embargo, se lo imagina.¿Cómo le gustaría a Millie que terminara la serie que la está viendo crecer de cerca? “Me encantaría que mi historia, la de Eleven, se completara con un buen final. Confío tanto en los hermanos Duffer que será hermoso y me encantará sin importar lo que sea. Pero me encantaría que recuperara sus poderes porque es una heroína, es como una súper mujer en cierto modo”, contó.Y remató con una idea genial: que haya una boda medio freak. “Ella ama a Mike, quiero que se casen. Eso es lo que necesito. Necesito una escena de boda para Stranger Things, punto. Lo siento, me sangra la nariz. Es un vestido blanco. ¿No parece que encajaría?”, cerró.