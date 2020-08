El Federal A, en veremos - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

Finalmente, mediante una reunión virtual, se acordó de manera unánime la postergación del retorno a los entrenamientos en el torneo Federal A, pautado para el 7 de septiembre.Los dirigentes de la tercera categoría del fútbol argentino definieron que debido a la situación sanitaria y económica de los clubes, además de la falta de una logística para cubrir los gastos del protocolo y viajes, la vuelta a las prácticas deberá esperar.Los directivos volverán a dialogar el 15 de septiembre para empezar a diagramar un certamen que posiblemente se defina en un hexagonal u octogonal.Así, con este freno, todo parece indicar que el torneo Federal A se reactivaría a mitad de noviembre o, en el peor de los casos, a inicios del próximo año.Dardo Romero, vicepresidente de Crucero, estuvo presente en el cónclave y resaltó: “Somos muchos equipos y las condiciones no están dadas. Cada provincia expuso su situación y sabíamos que los entrenamientos no se podían reactivar”.“Hoy no hay colectivos y hoteles, se complica. Vamos a ver si se puede jugar el torneo en noviembre, hay tiempo hasta el 30 de enero del 2021 para definir los ascensos”, agregó.Respecto a la realidad económica del Colectivero, Dardo resaltó que “es complicada, como la mayoría de los clubes. Crucero apostará a un equipo netamente misionero, al cien por cien, para cerrar este torneo, si es que lo decide así el Consejo Federal”.“Vamos a jugar con juveniles para después formar una base de cara al año próximo”, dijo.En relación a la sanción de la Fifa por el reclamo del club Eldense de España, Romero sentenció: “Llegamos a un acuerdo con el club español y ahora Fifa tiene que avalarlo para que nos levanten la sanción. Acordamos pagar una parte de lo que piden (4 mil dólares) en cuotas”.