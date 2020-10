El Federal A, con luz verde - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Finalmente anoche se produjo la tan esperada reunión virtual (vía Zoom) de la mesa de los clubes que conforman el torneo Federal A para definir los pasos a seguir este año y se conocieron novedades importantes.El titular del Consejo Federal de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, inició el cónclave asegurando que “el Federal no es la Primera Nacional, ni la Liga Profesional...hoy no tenemos las condiciones adecuadas para poder viajar”. Estas palabras significaron el puntapié inicial para las resoluciones venideras.El certamen ya tiene una fecha tentativa de reinicio: la misma sería entre el 22 y el 29 de noviembre. Respecto al formato, se definirá en un último cónclave el próximo 23 o 24 de octubre, aunque adelantaron que no será extensa la duración del mismo debido al ajustado calendario y que habría algún tipo de ventaja para los equipos que estaban mejor posicionados antes de la interrupción del torneo.Otro de los puntos importantes es que todos los equipos tendrán la posibilidad de participar y si, por lo contrario, las instituciones no lo quisieran hacer, “deberán informarlo en las próximas 48 horas”.Cabe destacar que no habrá sanciones para los que decidan mantenerse al margen de la definición, algo que interesa en Crucero del Norte, el único club que se mostró esquivo a la decisión de volver a jugar oficialmente este año.“No propusimos nada y ahora nos queda analizarlo. Nosotros preferimos no jugar, pero si tenemos que jugar, jugaremos”, anticipó el manager del Colectivero, Dardo Romero, en diálogo con El Territorio.Serán, entonces, horas clave para el futuro deportivo del elenco misionero en este torneo Federal A. Hasta ayer la postura era no jugarlo; todo puede cambiar.Por otra parte, y a través de una resolución del gobierno nacional, la máxima categoría dio un paso más hacia su regreso tras conseguir que los planteles profesionales de las distintas categorías de la AFA queden exceptuados al aislamiento preventivo.En concreto, los planteles podrán ahora entrenarse sin problemas y concertar amistosos sin la requerida autorización previa que hasta ahora rigió en el fútbol argentino. Si bien se disputaron partidos en las últimas semanas, estos eran aprobados de a uno y con fechas definidas para todos.Ahora, con un mayor margen para ponerse a punto, los equipos argentinos deberán aguardar por conocer la fecha oficial de retorno del torneo local, que todavía no está confirmada pero está mucho más cerca que antes. Todo indica que regresaría el 23 o el 30 de octubre.Por lo pronto, se espera que desde AFA entablen conversaciones más seguidas con el Ministerio de Salud para así finalmente obtener la autorización necesaria y ponerle fecha a la Liga Profesional de Fútbol.