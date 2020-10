El faltante de metales se agudiza y demora obras - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 07:02hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Desde hace varios meses la falta o demoras en los envíos de materiales de construcción viene limitando las posibilidades de crecimiento de diversas obras. En las últimas semanas la variedad de productos alcanzados fue en aumento y generó más problemas en varios sectores que requerían de los materiales con urgencia. Uno de esos casos es el alambre en sus varias formas, liso o con púas, los hierros y otros metales.“Efectivamente falta alambre y otros tipos de hierros, también perfiles de aluminio. Esto complica también a las fábricas como es nuestro caso que necesitamos el material como insumo para producir otros productos para la construcción”, comentó Sergio Bresiski, empresario del rubro materiales de construcción.Explicó que ante la situación de fuerte escasez “las fábricas están produciendo a un muy bajo nivel, ya sea por la afectación de contagios de coronavirus u otras limitaciones. También es cierto que hay empresas que no pudieron abastecerse vía importación de insumos para fabricar algunos materiales”, acotó.Rubén Krause, propietario de otro negocio para la construcción, agregó que “falta todo, alambres, hierros, clavos. Todo lo que sea metalúrgica está mal. Hace varios días que no estamos teniendo electrodos que es algo relacionado”.Acotó, que tienen varios pedidos demorados por las fábricas, “Los pedidos los tenemos hechos pero no los mandan. Pedimos unas diez medidas de hierro diferentes, pero nos mandan sólo una”, ejemplificó.Recordó en tanto que la escasez de artículos es general y abarca también otros rubros. “Ladrillos refractarios tampoco se consiguen, hay dos fábricas grandes en el país, una está cerrada por coronavirus y la otra está entregando muy poca producción”.Finalmente apuntó que algunos materiales con los que hasta ahora no había problemas empezaron a mostrar una menor oferta, en tal sentido se ejemplificó el caso del cemento.En gran demanda para dividir terrenos rurales o para obras que requieran asegurar un predio, el alambre de púas se utiliza muy frecuentemente. En los últimos días desde varias provincias se alertó sobre su notable escasez a la hora de reponer alambrados tras incendios rurales o forestales.“No estamos teniendo, había rollos de 500 y de 100 metros, pero ahora no hay”, se comentó desde un negocio local especializado en metales para la construcción. Desde otro comercio similar se apuntó que tenían un único rollo en stock. Los precios en tanto mostraron valores muy dispares, pero en suba con respecto al último mes.Los faltantes se padecen en todas las provincias y en momentos donde se reporta un aumento de demanda para terminar construcciones.“El hierro se está entregando tarde, igual que el alambre o los clavos. Lo que falta un poco ahora es tejido, chapas y otros materiales que fabrica Acindar, porque a ellos no les están entregando materia prima y por ahí están con una tardanza de entre 30 y 40 días”, comentó Mario Godoy, propietario de un corralón de materiales en Entre Ríos en declaraciones al diario Uno.Se explicó también que varias fábricas comenzaron a aplicar cupos para la entrega de su producción. Así en base a cómo producen van determinando la capacidad de envíos que les corresponden a cada cliente por provincia, en algunos casos llegando a enviar sólo el 10% de lo que antes se enviaba.Por otra parte en Olavarría corralones destacaron días atrás que recibían más pedidos de otras ciudades por ladrillos huecos. El comportamiento también era registrado en igualdad en otras ciudades ya que el producto registra una importante escasez desde hace varios meses.