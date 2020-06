El extravagante look de Cristiano Ronaldo que es tendencia en las redes

Domingo 28 de junio de 2020

Pocas personas podrían lucir un conjunto como el que eligió Cristiano Ronaldo. Su look llamó la atención a más de uno, entre los que aparecieron algunos de sus compañeros en Juventus.“Empezando el fin de semana con una buena vibra y un buen estilo”, escribió el luso al pie de la foto que publicó con una camisa y una bermuda, ambas prendas estampadas con enormes y coloridas flores sobre figuras geométricas.El delantero, que el sábado jugó en el 4-0 de Juventus ante Lecce, en una nueva fecha de la Serie A de Italia, se tomó un día de descanso.Su look, al que le sumó gafas redondas, zapatillas blancas y el cabello con gomina, no pasó desapercibido para un montón de personas, como queda claro en los más de 8 millones de likes que tiene el posteo, pero sobre todo para varios de sus conocidos, que se expresaron en los comentarios: “Increíble!!!”, le escribió su compañero de equipo Leonardo Bonucci.