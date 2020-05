El ex intendente baleado continúa grave, estable y con pronóstico reservado

Viernes 15 de mayo de 2020 | 11:00hs.





"Se presenta lúcido y hemodinamicamente estable. Esta con respiración espontánea, amaurosis bilateral (se presenta como una pérdida completa de la visión o con percepción sólo del brillo de la luz enfocada directamente en los ojos) por lo que se le mantiene un seguimiento en conjunto con el Servicio de Oftalmología.





Su pronóstico es reservado.





El hecho

Cerca de las 4 de la madrugada de ayer el ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfisch (59), abrió la ventana de su casa pidiendo de ayuda. Un hermano y su cuñada acudieron de inmediato, encontrando una escena difícil de olvidar. Tanto Schoenfish como su esposa, Faustina Antúnez (56), estaban heridos de bala en la cabeza y fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital de la vecina localidad de Eldorado, aunque desafortunadamente la mujer no logró sobrevivir.





Mientras tanto, el ex jefe comunal alcanzó a pronunciar otro enunciado que si no fuera por el shock del momento hubiese paralizado a todos. “Pablito se mandó una cagada”, dijo el hombre, en referencia al hijo de 18 años de la pareja, a quien apuntó como autor del hecho y quien desde ayer a la tarde permanece detenido por la balacera contra sus padres.





El hecho fue alertado a la Policía, pero para cuando los uniformados de la comisaría local llegaron, ambas víctimas ya habían sido trasladadas al hospital dada la premura y la desesperación con la que actuaron sus familiares.





Por lo tanto, los efectivos se abocaron a preservar el perímetro de toda la vivienda ubicada sobre la calle Belgrano de la localidad de Santiago de Liniers, mientras otra comisión se comunicaba con la guardia del Samic de Eldorado para tomar conocimiento del estado de las víctimas.





Allí, constataron que el deceso de Antúnez fue dictaminado poco después de las 5 de la madrugada como consecuencia de un disparo en la cabeza, mientras que Schoenfisch seguía con vida pero en grave estado de salud producto de una lesión similar.





Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga” de la ciudad de Posadas informaron sobre el estado de salud del ex intendente de la localidad de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfisch de 59 años, quien recibió una herida de arma de fuego en su cabeza y se encuentra hospitalizado en dicho nosocomio.El hombre presenta una herida de arma de fuego transficciante en cráneo, con compromiso de nervios ópticos cumpliendo el día de hoy las 24 horas de internación en cuidados intensivos.