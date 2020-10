El estreno ‘Los que vuelven’, ya disponible gratis - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

La aclamada película Los que vuelven fue estrenada anoche en CineAr TV y además de que se repetirá el sábado por esa pantalla a las 22, desde hoy y hasta el 9 estará gratis en la plataforma digital Cine.Ar Play.La historia cuenta que en 1919, una viuda que tiene su tercer bebé prematuro le pide a una nativa que lo devuelva a la vida. Habla del pasado, pero con una mirada actual de la opresión a las comunidades originarias, según su directora Laura Casabé. Además de incluir en su elenco a María Soldi (Historia de un Clan), Alberto Ajaka (Apache, Secuestro y Muerte), varios misioneros se sumaron a la puesta, tanto en la producción (MisionCine), la parte técnica y la actuación en manos de Sebastián Aquino (el pequeño de Wanda que se convirtió en eje del filme), Cristian Salguero, que desde La Patota, no para de crecer, Marcial Paredes que no sólo aportó su arte sino también su cosmovisión mbya. Además, Lali González (7 cajas) cruzó el río desde su Paraguay natal para sumarse a esta producción que se grabó en 2018 en la selva misionera. EscribiendoCine dialogó con la artista que contó lo complejo de grabar en el monte.“Yo no sé si volvería, pero lo hice. Lo más complicado fueron las escenas finales, ya muy embarazada tenía que caminar por piedras, agua, y estaba muy miedosa”, explicó. Sobre su trabajo a la par de Aquino, el niño de Wanda, relató que crearon un ambiente familiar. “Jugábamos con él, además es un actorazo, era un personaje muy complicado”, cerró.