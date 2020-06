El estado de Paraná en Brasil vuelve a la cuarentena total por 14 días

Martes 30 de junio de 2020 | 18:51hs.





Las acciones están contenidas en el decreto 4.942/2020 y pasan a ser válidas mañana, miércoles. El documento define parámetros más estrictos para controlar el movimiento de personas y el funcionamiento de las actividades económicas en municipios que conforman siete Regiones de Salud, un área que comprende 134 ciudades. Se incluyen las regiones regionales de Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Región Metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz de Iguazú y Toledo.





El gobernador al dar a conocer las medidas dijo que son necesarias para detener el avance y las muertes resultantes de Covid-19. Las medidas, explicó Ratinho Junior, son necesarias para detener la progresión acelerada de notificaciones y muertes resultantes de Covid-19. La inclusión de las siete regiones tiene en cuenta un cálculo epidemiológico que considera la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, el número de muertes por el mismo grupo de población y la ocupación de camas en la UCI en las cuatro macrorregiones de salud.





La medida principal es la suspensión de actividades no esenciales por 14 días, un período que puede extenderse por otros 7 días. Según el decreto, se realizarán evaluaciones periódicas de la continuidad de las medidas después del inicio del plazo, teniendo en cuenta la evolución de los casos y los criterios técnicos y científicos.





El decreto también se alcanza a centros comerciales, centros comerciales, tiendas callejeras, mercados callejeros, salones de belleza, peluquerías, clínicas de belleza, gimnasios, clubes, bares y discotecas. Los restaurantes y cafeterías solo pueden servir en el sistema de autoservicio, entrega o para llevar. El funcionamiento del sistema de buffet en las empresas debe revisarse o suspenderse para evitar la circulación del virus.





El gobernador informó que los municipios cubiertos por el decreto concentran el 75% de los casos de infección registrados en Paraná. “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance desde el comienzo de la pandemia. Reforzamos la estructura de servicio, contratamos más profesionales, compramos equipos, pero todo esto es finito. En este momento de curva más ascendente, y ante el invierno, tenemos que reactivar el aislamiento social para que este sistema no colapse”, dijo Ratinho Junior.





Cuarentena

Ratinho Junior enfatizó que Paraná no está encerrado. “Es una cuarentena más restrictiva en algunas regiones donde la curva está fuera de control. Nuestras decisiones serán puntuales y regionales, el trabajo de acupuntura. Si logramos detener la velocidad de propagación, tendremos tranquilidad para servir bien a la población y no colapsar”, reforzó el gobernador. “Este momento anormal no se puede tratar normalmente. Desafortunadamente, tendremos que vivir con estas medidas para frenar el virus”.





El gobernador del estado de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior anunció hoy una serie de medidas más estrictas para contener la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus en ese estado brasileño.Otras regiones sanitarias pueden estar sujetas a medidas similares, según la evolución de los casos y el cálculo epidemiológico. El gobierno del estado también puede emitir reglas específicas para actividades económicas en las que surgen brotes de la enfermedad.