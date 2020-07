El español David Villa fue acusado de abuso sexual en Estados Unidos

Viernes 24 de julio de 2020

En las últimas horas, una noticia sacudió al fútbol español. David Villa, el jugador que más goles anotó en la historia de la selección española, retirado en 2019 tras casi dos décadas como jugador profesional, fue acusado de abuso sexual por una ex trabajadora del Nueva York CityFC de la MLS, equipo en el que el Guaje jugó tres temporadas.Frente a este escenario, el club de la MLS emitió un comunicado a la prensa estadounidense y confirmó que está investigando el caso que tiene como protagonista a uno de los atacantes que se consagró campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. “Nos tomamoseste asunto en serio y no toleramos acoso de ningún tipo en nuestra organización. Inmediatamente hemos iniciado una investigación en torno a este asunto”, indica el escrito.Por su parte, Villa negó la acusación: “Estas acusaciones son absolutamente falsas”. “No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes”, agregó el español.