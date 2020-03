El escudo de protección biológica

Martes 24 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Recomendaciones a seguir Sueño

Mantener los horarios.

Noticias

No sobreexponerse a las noticias y consultar sólo fuentes confiables.

Aprender

Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online.

Relaciones

Mantener contacto con familia y amigos, vía redes sociales.

Actividad física

Seguir rutinas de movimiento y actividad física.

Evitar sobreexigencia

Permitir la flexibilidad de tareas, deberes y rutinas.



“Todos tenemos un escudo protector que nos cuida de cualquier agente externo al cuerpo”, comenzó Helga Schultze, quien se desempeña como bioquímica y directora de la Escuela Provincial de Biodanza en la tierra colorada.En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva, la especialista hizo referencia al sistema inmunológico y a la importancia de cuidar las defensas no solamente desde la alimentación. Sino, aclarando también que las emociones y sentimientos también influyen.Es que una gran cantidad de estudios han confirmado que el estrés, el miedo, y el desánimo alteran a las hormonas que modulan el sistema inmune. Y, en consecuencia, predisponen a las enfermedades infecciosas, dificultan el cicatrizado de las heridas y pueden agravar el curso de algunos cánceres y de otras enfermedades.En tiempos de pandemia, teniendo en cuenta la incertidumbre y preocupaciones que acarrea la situación actual, es imprescindible llevar en cuenta algunas sugerencias que podrían contribuir a fortalecer el sistema inmunitario y preservar el bienestar físico y mental.“Tenemos un sistema fantástico, el inmunológico, que a su vez contiene al sistema celular. Y, este último está compuesto por glóbulos blancos. Y, entre ellos, los linfocitos, que son las células que defienden a nuestro cuerpo de cualquier agente externo. Cuando entran en contacto con ello fabrican anticuerpos”, explicó Schultze. Y agregó que, además de seguir las medidas preventivas de recomendación como el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, entre otras, también es importante “cuidar nuestro sistema inmunológico, ya que es una fortaleza interna del cuerpo que también va a defendernos del Covid-19”.Ahora bien, no solamente la alimentación equilibrada y el desarrollo de la actividad física contribuyen a fortalecer este sistema. Sino que practicar actividades que promuevan la risa y el buen humor también contribuyen.En ese marco, teniendo en cuenta que quedarnos en casa es la mejor opción, “hacer lo que más nos gusta es la mejor manera de contribuir a mejorar nuestras defensas”, detalló la bioquímica. “Bailar y entrar en movimiento, practicar la risa, mirar películas que alegran, cantar, juntarse en grupos virtuales y compartir con familia y amigos momentos de calidad y distendimiento, dejando de lado las preocupaciones. Eso nos ayuda mucho”, continuó.En la misma línea, desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), emitieron una Guía de Recomendaciones Psicológicas para afrontar la pandemia. El documento establece una serie de consejos para tener en cuenta y afrontar la situación desde el punto de vista psicológico, protegiendo el bienestar y la salud mental.La guía, que se transmite vía redes sociales, presenta un texto explicativo que asocia el contexto actual con una serie de consejos para sobrellevar la cuarentena sin alarmarse: “la situación nueva de pandemia genera estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre provoca miedo, frustración, enojo, ambivalencia, aburrimiento, tristeza, entre otros sentimientos y/o pensamientos negativos”.Sin embargo, identificar esas emociones, aceptarlas y cambiar aquellas conductas que interfieren con el afrotamiento de la situación, es indispensable. Para ello, “estar más en contacto con el presente, sin hacer proyecciones a las posibles consecuencias que desatará la pandemia”, se presenta como una medida efectiva.Asimismo, mantener espacios de juego y divertimento, promoviendo emociones positivas, seguir una rutina diaria y no sobreexponerse a las noticias, accediendo a fuentes confiables, son otras alternativas que pueden contribuir a sobrellevar la situación de manera saludable y beneficiosa.