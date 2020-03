“El equipo se siente cómodo con la idea”

Martes 17 de marzo de 2020

Crucero abrochó dos victorias al hilo y volvió a encaminarse en el torneo Federal A a falta de siete encuentros para el cierre de la primera fase. El domingo pasado, el equipo de Carlos Marczuk levantó un resultado adverso y apaleó la falta de efectividad (déficit de la temporada) con un doblete de Agustín Bellone para derrotar 2-1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay.Hoy el Colectivero marcha a dos puntos de los puestos clasificatorios en la zona A con una idea clara de juego, sin dudas lo más rescatable desde que se inició la era Marczuk.“No creo que con este resultado nos haga cambiar para mejor, sino que nos permite continuar en el buen camino. El equipo de Marczuk propone un poco más de ataque, tiene un sistema de juego distinto a los técnicos que estaban antes”, remarcó el arquero Marcos Argüello. “Cada DT tiene su librito, su forma de jugar y de plasmarla; sin dudas el equipo se siente cómodo con esta idea, la manera de preparar la semana y por eso se ve reflejado cada fin de semana”, agregó uno de los caudillos del plantel.Respecto al partido del pasado domingo, Argüello resaltó: “Estoy muy caliente con el gol tempranero que nos convirtieron; fue una jugada en la que no tuvimos referencia del nueve de área que nos vuelve a convertir desde el punto de penal, al igual que nos pasó con For Ever. A partir de ahí el partido fue todo nuestro”.Por otra parte el técnico Marczuk aseguró: “Tiene un doble valor este tipo de triunfos porque fue sobre la hora con un rival que es duro y que se está jugando mucho como Gimnasia. Para nosotros era un partido bisagra, o nos metía un poco más arriba en las posiciones para poder pelear esa tan ansiada clasificación o nos metía un poco más abajo para pelear lo otro. Gracias a Dios los muchos entendieron bien y buscaron con mucha actitud y ganas el resultado que finalmente se nos dio”.“En el primer tiempo nos descuidamos en un centro de ellos y en otra jugada que resolvió muy bien Argüello... fue lo único que generaron porque después el control del partido lo tuvimos prácticamente nosotros, con el resultado en contra, pero nunca dejando de insistir y buscando siempre por abajo”, agregó el DT que a la hora de hablar de su expulsión antes del cierre de la primera mitad del encuentro con el Lobo entrerriano, aclaró: “Yo vivo los partidos muy intensamente, a uno se le sale la cadena, pero estoy contento por el resultado. Estamos luchando día a día porque el torneo es muy exigente; el domingo la defensa estuvo bien y encontramos la recompensa merecida”.Crucero retornará a los trabajos aunque todavía no hay fecha para visitar a Defensores de Villa Ramallo debido a la suspensión momentánea de todas las categorías en el fútbol argentino.