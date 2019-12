El entrerriano Urribarri será embajador en Israel

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Sergio Urribarri será designado embajador de Argentina en Israel, en un desafío para reconstruir la relación bilateral que entró en tensión con el kirchnerismo por el Memorándum con Irán, el caso Nisman y la polémica sobre la posibilidad de excluir a Hezbollah del registro de organizaciones terroristas, un tema que debió salir a aclarar el canciller Felipe Solá para llevar tranquilidad a la comunidad judía.El nombre del ex gobernador de Entre Ríos, un dirigente de confianza de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue presentado entre los doce pliegos que Solá envió al Senado para su ratificación, entre los que también figuran de Jorge Argüello (Estados Unidos), Domingo Peppo (Paraguay), Alberto Iribarne (Uruguay) y Daniel Scioli (Brasil).Urribarri deberá reemplazar a Mariano Caucino, quien ejerció el rol diplomático hasta diciembre y mantuvo una buena relación con Israel en sintonía con el gobierno de Mauricio Macri.Según detalló el sitio La Política Online a través fuentes del peronismo, Urribarri plantea que su intervención debe llevar a colaborar en una mejora de las relaciones. Habla de una actitud pragmática, racional, aun sabiendo que habrá ejes en los que no pueda influir y tendrán que ver con decisiones de Cristina y Alberto. “Su intención es mostrarse como un embajador peronista racional, que busque normalizar las relaciones”, explicaron a este medio desde el gobierno.Pese a la versión que quiso instalarse de que al ex gobernador no le darían nada, finalmente se quedó con uno de los puestos más codiciados, ya que la de Israel junto con la de Estados Unidos, España, Alemania y Brasil son los principales lugares donde Alberto pone el foco.