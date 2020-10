El enojo de Gallardo que se hizo viral - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Luego del triunfo de River en Avellaneda ante el San Pablo que le dio la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, Marcelo Gallardo tuvo un episodio particular antes de dar la conferencia de prensa y mostró su enojo por tener que usar barbijo para hablar ante los medios.“¿El barbijo sigue siendo obligatorio? Me parece una cosa totalmente estúpida... pero bueno. Se los digo a ustedes fuera de cámara porque la verdad que no se entiende”, expresó el Muñeco mientras acomodaba el micrófono.La realidad es que no es la primera vez que Gallardo se fastidia por tener que hablar con tapabocas. Ante Binacional de Perú también se molestó por el mismo tema.