El enojo de Antonio Banderas en plena pandemia

Lunes 4 de mayo de 2020

España no la pasó -ni la está pasando- nada bien por la pandemia del coronavirus. A la fecha, el país registra más de 25 mil personas fallecidas a raíz del Covid-19. Y se detectaron más de 216 mil infectados. Sin embargo, dada la notable reducción de nuevos contagios que se registraron en los últimos días, el sábado se relajó el confinamiento para que los ciudadanos pudieran empezar a salir de sus casas a hacer deportes o a pasear después de 48 días de encierro. Obviamente, el permiso para circular apela a la responsabilidad de la población.Y en ese contexto, uno de los que no tardó en ponerse su ropa deportiva para salir a ejercitarse al aire libre fue Antonio Banderas. Sin embargo, la experiencia del actor no fue para nada positiva: “Primera salida a correr tras el #confinamiento. Primer encuentro, paparazzis sin mascarilla, poniéndome las cámaras en la cara. Seguiré confinado”, escribió el actor en su cuenta de Twitter, molesto por la situación.