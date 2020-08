“El encarcelamiento de Cristina destruyó a toda su familia” - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 11:50hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

Cristina Vázquez (38), la misionera que estuvo presa desde el año 2008 por el crimen de una anciana y que fue liberada en diciembre del año pasado, al no haber prueba alguna que la incriminara, fue encontrada muerta ayer, en la vivienda que alquilaba en el barrio El Palomar de Posadas. La mujer dejó allí una carta en la que pide disculpas a sus padres por la decisión de suicidarse. Diversos sectores y entidades de derechos humanos se pronunciaron y responsabilizan a la Justicia de la muerte de Cristina.







En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, la abogada Roxana Rivas se presentó como acompañante en la pelea de visibilización que tuvo el último tiempo la causa de Cristina para que sea tratada en la Corte Suprema de Justicia. “Ayer fue un día difícil, cuando me enteré fue una sensación muy conmocionante. Me imagino que habrá tenido tantas expectativas de lo que iba a significarle la libertad y cuando salió terminó ante un sistema que no la reparó”, señaló.







“No había un solo elemento que hubiera hecho presumir siquiera que ella podía haber cometido el crimen. La forzaron todo este tiempo a tener que probar su inocencia. Salir de ahí con el estigma, la persecución que tuvo la afectó. El Estado directamente se retiró y esta es la consecuencia”, apuntó Rivas, quien siguió muy de cerca y se solidarizó con la lucha de Cristina.







“Cristina tenía una esposa, y ese también fue un motivo de persecución que tuvo este último tiempo vinculado a su preferencia sexual”, expuso la letrada.





Para Rivas, “el Estado le tendría que haber dado a Cristina un empleo formal, una vivienda. No tendría que haber habido necesidad de que ella hiciera un reclamo, la respuesta debió ser inmediata”. También cuestionó que no hubo acompañamiento psicológico para Cristina.







La abogada aseguró que Cristina estaba trabajando en condiciones de precariedad para Cáritas. “Estaba muy acorralada por su trabajo y la precariedad que este significaba. El Estado que te mantuvo preso 11 años de golpe es tu empleador por un contrato precario y cuánta autonomía tenes para demandar si estas dependiendo del mismo Estado. Todo eso habrá sido parte de lo que sufrió”, analizó.







Por último mencionó que el doctor Rulo Rodríguez tenía todas las indicaciones para iniciar la demanda. “Supongo que lo estarían preparando, y ahora la que podrá continuar es su esposa y también la familia, el encarcelamiento de Cristina durante tanto tiempo no solo la destruyó a ella sino a toda la familia”, cerró.