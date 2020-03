El emotivo saludo de Maradona a Bilardo por su cumpleaños

Martes 17 de marzo de 2020

peleados; el vínculo entre Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo pasó por todos los estados. Sin embargo, el Diez decidió dejar atrás todo tipo de polémica para homenajear al Narigón el día de su cumpleaños y le envió un emotivo saludo por sus redes sociales.“Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. ‘No busquen dinero, busquen gloria’, nos decías. ‘Porque así los van a recordar para siempre’. Muchas gracias Carlos, ¡feliz cumpleaños!”, redactó el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en su cuenta oficial de Instagram.Claro que las sentidas palabras fue apenas un acompañamiento del emocionante video que subió Pelusa. En él se puede observar distintos momentos de la carrera del ex DT que está cumpliendo 82 años. Imágenes de los Mundiales de México 86 y de Italia 90 predominan en la cinta, como también aquel legendario día que volvieron al país tras consagrarse campeones del mundo y festejaron en el balcón de la Casa Rosada.