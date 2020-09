El duro momento del Chimy Ávila, que se volvió a romper los ligamentos cruzados - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 09:30hs.

Las pruebas médicas a las que fue sometido el delantero argentino del Osasuna Ezequiel ‘Chimy’ Ávila confirmaron lo peor: el jugador presenta una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informó el club en sus redes sociales. La lesión se produjo en el entrenamiento de este miércoles por la mañana, tras chocar con un compañero.El jugador, de 26 años, venía de recuperarse de una lesión -también de ligamentos, pero de la rodilla izquierda- que había sufrido el 24 de enero pasado, cuando atravesaba su mejor momento en el Osasuna. Se trata de un momento muy duro para Ávila, que ahora deberá ser operado y luego comenzará una nueva recuperación.Ávila recibió un golpe de su compañero Aridane, quien jugaba para el equipo contrario en el ensayo de fútbol y se retiró de inmediato muy dolorido en la zona.“El futbolista Chimy Ávila se ha sometido a pruebas médicas en al Clínica Universidad de Navarra, las cuales han confirmado la primera exploración realizada tras la lesión que el jugador ha sufrido en el entrenamiento de hoy. El delantero argentino presenta una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El futbolista tendrá que pasar próximamente por el quirófano”, detalló Osasuna en un comunicado.Asimismo, el equipo de Pamplona ratificó su “apoyo” para con el atacante rosarino que se preparaba para el debut de la temporada 2020/2021 de este fin de semana contra el ascendido Cádiz.“Has podido con todas las adversidades que has tenido en la vida y con esta también podrás. Tienes el cariño de tu club, de tus compañeros, de tu afición y de tu gente para empujarte en tu camino de vuelta al Sadar. ¡Somos tu familia y esta es tu casa, Chimy!”, escribió el club en otro comunicado.Ávila reaccionó de inmediato y, tras varios minutos de tristeza por la dura noticia, ya comenzó a pensar en el futuro. Sabe que no puede detenerse. “Hoy comienza otra batalla que la vida me pone y que superaré una vez más. Mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará mis fuerzas y mientras más fuertes sean los desafíos, más grandes serán mis victorias”, publicó el futbolista en su cuenta de Twitter. “Muchas gracias por los mensajes y las muestras de cariño”, cerró.Ávila comenzó su carrera en Tiro Federal de Rosario y luego jugó en San Lorenzo y el Huesca, antes de recalar en el Osasuna.