El dueño del Meliá proyecta otros dos hoteles para Misiones con inversiones millonarias

Viernes 14 de febrero de 2020 | 11:19hs.

En ese sentido, el ministro agregó que "celebramos la llegada de estas inversiones, que reflejan la confianza que genera el gobierno de Alberto Fernández y generan empleo. Con el aporte de todos los sectores, vamos a mejorar la infraestructura, fundamental para incrementar el turismo receptivo en las diferentes regiones del país".











Fuente: Pagina12.com



El fondo de inversiones Albwardy se comprometió a invertir 100 millones de dólares en la construcción de tres hoteles en Argentina, dos en la provincia de Misiones y otro en Santa Cruz.Así lo anunció el dueño del Four Season en Argentina, el dubaití Alí Albwardy, en una reunión que mantuvo con el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías LammensAlí Albwardy había adquirido en agosto de 2017 el ex Sheraton Cataratas, que pasó a llamarse hotel Meliá de Iguazú. El dubaití estuvo allí en los últimos días para visitar las remodelaciones que se hicieron en el hotel durante el año pasado. Se trata del único hotel que está dentro del Parque Nacional Iguazú y con una vista que permite ver la Garganta del Diablo.El CEO del fondo de inversiones Albwardy controla 16 hoteles en todo el mundo. Siete de la marca Four Seasons, tres Hyatt y seis Meliá. Principalmente en destinos exóticos de África y Medio Oriente.Tras el encuentro, Lammens afirmó que "en este contexto difícil que vive la Argentina, donde nos es imperioso conseguir dólares, estamos convencidos de que el turismo va a cumplir un rol fundamental en el desarrollo económico de los próximos años".